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Yerli üretim su parklarını dünyanın 105 ülkesine ihraç ediyor

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesinde yüzde 100 yerli üretimle su parkları üreten firma, alanındaki dev firmaları geride bırakarak Dünya’nın 105 ülkesine 3 binden fazla su havuzu ihracat etti.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:21
Yerli üretim su parklarını dünyanın 105 ülkesine ihraç ediyor

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesinde yüzde 100 yerli üretimle su parkları üreten firma, alanındaki dev firmaları geride bırakarak Dünya’nın 105 ülkesine 3 binden fazla su havuzu ihracat etti.



Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan Gebze Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Polin Waterparks firması, yüzde 100 yerli sermaye ve yerli üretim ile ürettiği su parklarını Dünya’nın 105 ülkesine ihraç ediyor. Dünya’nın dört bir yanına yaptığı ihraçlarla alanında önde gelen firmalarını geride bırakan, 35 bin metrekarelik alanda tamamı yerli sermaye ile kurulu sanayi kuruluşu, ürettiği tamamı yerli üretim su parklarıyla Dünya’nın 105 ülkesinde eğlence alanlarına "Türk" imzasını atıyor. İhracat sayılarını her geçen gün arttıran firma Dünya genelindeki dev rakiplerinin arasına adını yazdırdı.



Üretimin tamamına yakını ihraç ediliyor


Firmanın başarı hikâyesini anlatan Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Şöhret Pakiş, “1976 yılında kurulmuş bir firma. Bugün su kaydırakları, su parkları, tasarım, mühendislik üretim ve montajında bir dünya lideri. Bu başarısının arkasında Ar-Ge’ye, inancı ve çok çalışması var. Yüzde yüz Türk sermayeli bir firma. Kendi içerisinde yüzde 100 oluşturduğu bir değerin hemen hemen tamamını da dışarıya ihraç eden bir firma. Bir Türkiye’nin en büyük ihracatçılarından bir tanesiyiz. Burası aynı zamanda bir AR-GE merkezi. 54 Ar-Ge mühendisi çalışıyor bünyemizde. Aynı zamanda bir Turquality firmasıyız. Bununla da gurur duyuyoruz. Türkiye’nin markalarından biri” dedi.



“Bin 500 kişilik istihdam sağlıyoruz”


Dünya genelinde 3 binden fazla su parkı kurduklarını anlatan Pakiş, “Bugüne dek 105 ülkede, hemen hemen dünyanın her yerinde, her kıtasında 3 binden fazla su parkı projesi gerçekleştirdik. Hepsi kendi markamızla gerçekleştirdiğimiz projeler. Ana merkezimiz Dilovası’nda. 35 bin metrekarede üretim yapıyoruz. Üretimimizin tamamını Türkiye’de gerçekleştiriyoruz. Ciromuzun yüzde 95’ini de ihraç ediyoruz. Dilovası’nda ki merkezde 500 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Holding olarak da bin 500 kişilik bir ekipten oluşuyor. Türkiye’nin ilk su kaydırağında firmamızın imzası var. Dünya’nın birçok ülkesindeki ilk su kaydıraklarında imzamız var. Örneğin Hirvatistan ve İran. Bugüne kadar sadece üretim teknolojilerinde yapmış olduğu yeniliklerle değil, ürün tasarımında yapmış olduğu yeniliklerle de sektöre imza attı” diye konuştu.



“Daha önce Amerika dışına çıkmamış ödülü aldık”


Sektörün önemli oyuncularının bulunduğu Amerika’nın dışına çıkmamış bir ödülü alan ilk firma olduklarının altını çizen Pakiş, “Birçok ürünümüz Uluslararası patent, Amerika tasarım patenti gibi patentlere sahip. Çok önemli ödüllere sahip. Dünya Su Parkları Birliği’nin Amerika’da vermiş olduğu bir ödül. Bu ödülün ismi ‘Leading Edge’. Gerçekten su parkları sektöründe çığır açmış, fark oluşturan firmalara verilen bir ödül. Biz bu ödüle Amerika dışında layık görülen ilk firmayız. Bu da Türkiye’den çıkmış bir firma olarak bizi çok gururlandırıyor” ifadelerini kullandı.



“Gençlerimiz inançlarını hiç kaybetmesin”


Gençlerin inançlarını yitirmemesi gerektiğini söyleyen Pakiş, “Su kaydırakları, su parklarını eğlence sektörünün bir alt kümesi olarak düşünün. Bu sektörün anavatanı Amerika. Disney gibi, Universal gibi büyük oyuncuların yetiştiği, büyük danışmanların, tasarımcıların olduğu yer aslında. Biz bir Türk firması olarak kendi içimizden çıkan hammaddeyle, fikirle, mühendislikle, kendi üniversitelerimizden çıkan öğrencilerle bu çok zorlu diyebileceğimiz, sürekli inovasyon isteyen bir sektörde adımızı altın harflerle yazdırabildik. Ben çok arzu ediyorum ki, Türkiye’de özellikle tasarıma ve inovasyona inanan gençler inançlarını hiçbir zaman kaybetmesinler” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:21
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