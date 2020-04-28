Yerli turistlerin seyahat harcamaları 5 yılda 177 milyar lirayı buldu

ANKARA (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Yurt içinde ikamet eden vatandaşlar, turizm harcamaları kapsamında 2015-2019 dönemindeki seyahatleri için 177 milyar lira harcadı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, "yerli turistlerin" seyahat harcaması son 5 yılda kademeli artış gösterdi.

Bu kategorideki toplam seyahat harcaması 2015'te 24 milyar 409 milyon 560 bin lira olurken, 2016'da 28 milyar 33 milyon 83 bin liraya yükseldi. 2017'de 35 milyar 305 milyon 804 bin lirayı bulan söz konusu harcamalar, 2018'de 40 milyar 266 milyon 153 bin liraya, 2019'da da 48 milyar 910 milyon 856 bin liraya çıktı.

Böylece, yurt içinde ikamet eden vatandaşlar seyahat için 5 yılda toplam 176 milyar 925 milyon 455 bin lira harcanmış oldu.

- En büyük pay yeme içme ile ulaştırmanın

Bu dönemde yapılan kişisel harcamaların yarısından fazlasının yeme ve içme ile ulaştırmaya ayrıldığı gözlendi. Bu iki kaleme toplamda 105 milyar 15 milyon 918 bin lira harcandı.

Kişisel harcamalarda 5 yıllık dönemde başı 54 milyar 855 bin 171 lira ile yeme ve içme çekti. Bu alanda 2015'te 7 milyar 336 milyon 305 bin lira, 2016'da 8 milyar 632 milyon 555 bin lira, 2017'de 10 milyar 957 milyon 325 bin lira, 2018'de 12 milyar 283 milyon 998 bin lira ve 2019'da 15 milyar 644 milyon 988 bin lira harcama gerçekleştirildi.

Yeme ve içmenin ardından en çok harcama ulaştırma için yapıldı. 2015-2019 döneminde yurt içi turistler 50 milyar 160 milyon 747 bin liralık ulaşım harcamasında bulundu. Bu tutar, 2015'te 7 milyar 108 milyon 739 bin lira, 2016'da 7 milyar 766 milyon 935 bin lira, 2017'de 9 milyar 649 milyon 226 bin lira, 2018'de 11 milyar 746 milyon 411 bin lira ve geçen yıl 13 milyar 889 milyon 437 bin lira olarak kayıtlara geçti.

5 yıllık dönemde bu harcamaları 19 milyar 978 milyon 952 bin lira ile konaklama, 18 milyar 191 milyon 441 bin lira ile giyecek ve hediyelik eşya, 10 milyar 851 milyon 73 bin lira ile diğer harcamalar ve 6 milyar 625 milyon 915 bin lira ile sağlık harcamaları izledi.

Seyahat öncesi giyecek, ilaç, çanta, kamera ve benzeri konularda yapılan harcamalar 2015-2019 döneminde 1 milyar 675 milyon 143 bin lira oldu.

- 5 yılda yaklaşık 374 milyon seyahat gerçekleşti

Yurt içinde ikamet eden vatandaşlar 2015-2019 döneminde toplam 373 milyon 606 bin seyahat gerçekleştirdi. Bu sayı 2015'te 71 milyon 251 bin, 2016'da 68 milyon 450 bin, 2017'de 77 milyon 179 bin, 2018'de 78 milyon 523 bin ve 2019'da 78 milyon 202 bin seviyesinde bulunuyordu.

Yapılan seyahatlerin dağılımına bakıldığında 5 yılda yakınları ziyaretin başı çektiği görüldü. Bu dönemde yurt içindeki vatandaşlar 245 milyon 394 bin kez yakınlarını ziyaret amaçlı seyahat gerçekleştirdi.

Yakınları ziyaretin ardından en çok gezi, eğlence, tatil amaçlı seyahatler yapıldı. Bu alanda 2015-2019 döneminde 85 milyon 826 bin seyahat kaydedildi.

Aynı dönemde 20 milyon 767 bin seyahatin sağlık için, 4 milyon 228 bin seyahatin toplantı, konferans, kurs, seminer için ve 2 milyon 921 bin seyahatin da kültür için yapıldığı görüldü.

2015-2019 döneminde hane halkı yurt içi turizm kapsamında gerçekleştirilen seyahat harcamalarının tutarı ve türleri şöyle:

Harcama türü (bin lira) /Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 Toplam Toplam 24.409.560 28.033.083 35.305.804 40.266.153 48.910.856 176.925.455 Paket tur harcaması 1.723.958 2.490.316 2.899.922 3.507.822 3.964.996 14.587.014 Yeme ve içme 7.336.305 8.632.555 10.957.325 12.283.998 15.644.988 54.855.171 Konaklama 2.288.932 3.115.309 3.753.780 4.887.560 5.933.370 19.978.952 Sağlık 856.404 950.265 1.273.779 1.353.284 2.192.184 6.625.915 Ulaştırma 7.108.739 7.766.935 9.649.226 11.746.411 13.889.437 50.160.747 Giyecek ve hediyelik eşya 2.974.316 3.089.239 3.901.606 3.896.637 4.329.643 18.191.441 Diğer harcamalar 1.587.703 1.821.776 2.627.436 2.266.538 2.547.619 10.851.073 Seyahat öncesi yapılan harcamalar 533.203 166.688 242.731 323.903 408.619 1.675.143







