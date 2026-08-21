Meteorolojiden korkutan uyardı: O iller sıcaktan kavrulacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verilene göre, Türkiye'nin batı ve güney kesimlerinde sıcaklık 4-5 derece yükselecek.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verilene göre, Türkiye'nin batı ve güney kesimlerinde sıcaklık 4-5 derece yükselecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR ARTACAK Afrika ve Basra'dan gelen sıcak hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Sıcaklığın; batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR SAATTE 50 KİLOMETREYİ BULACAK Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
SICAKLIKLAR AY SONUNA KADAR SÜRECEK İstanbul'da termometreler 30 derecenin üzerine çıktı, yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklık daha yüksek. Sıcak hava dalgası Ağustos ayının sonuna kadar etkili olacak. İstanbul'da hafta sonu ve yeni hafta da sıcaklık daha da artacak.
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