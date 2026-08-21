Binlerce yıllık sır perdesi aralanıyor! Ankara'nın kalbindeki tümülüs ilk kez kazılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Geleceğe Miras Projesi kapsamındaki kazı, Ankara’nın Bahçelievler, Emek ve Atatürk Orman Çiftliği bölgesinde yer alan BT10 Tümülüsü’nde gerçekleştiriliyor. Ankara ve çevresinde Frig döneminden kalan çok sayıda tümülüs bulunurken Cumhuriyet’in ilk yıllarından bu yana yapılan kazılarda başkentin Frig dönemine ilişkin önemli buluntular ortaya çıkarıldı. BT10 Tümülüsü’nün bugüne kadar arkeolojik kazıya konu olmaması ise alanı bu döneme ilişkin araştırmalar açısından önemli bir çalışma noktası hâline getiriyor. Prof. Dr. Atakan Akçay başkanlığındaki, farklı disiplinlerden bilim insanlarının yer aldığı heyet tarafından yürütülecek kazılarda elde edilecek verilerin Frig defin gelenekleri ve dönemin günlük hayatına ilişkin yeni bilgiler sunması hedefleniyor. Çalışmalarda ortaya çıkarılacak bulgular kamuoyuyla da düzenli olarak paylaşılacak.