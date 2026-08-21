Binlerce yıllık sır perdesi aralanıyor! Ankara'nın kalbindeki tümülüs ilk kez kazılıyor
Ankara’nın Bahçelievler-Emek bölgesinde yaklaşık 2 bin 800 yıldır varlığını koruyan BT10 Tümülüsü ilk kez bilimsel kazıyla araştırılıyor. Geleceğe Miras Projesi kapsamında başlatılan çalışmalarla Friglerin defin gelenekleri ve günlük yaşamına ilişkin yeni verilere ulaşılması hedeflenirken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da kazının ardından bölgede oluşturulacak arkeoparkla başkentin kültür turizmine yeni bir ziyaret noktası kazandırılacağını açıkladı.