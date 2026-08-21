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Galatasaray, Erzurum deplasmanında! İşte muhtemel 11’ler

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Galatasaray, Erzurum deplasmanında! İşte muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı Erzurumspor - Galatasaray maçıyla başlayacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak. Maçı Çağdaş Altay yönetecek.

#1
Foto - Galatasaray, Erzurum deplasmanında! İşte muhtemel 11’ler

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk hafta sahasında Arca Çorum ile 2-2 berabere kaldı. Zorlu Erzurum deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, galip gelerek ilk hafta yaşadığı puan kaybını unutturmak istiyor.

#2
Foto - Galatasaray, Erzurum deplasmanında! İşte muhtemel 11’ler

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de geçen sezonki bütün mağlubiyetlerini deplasmanda yaşadı. Geçen sezon dış sahadaki 17 lig maçında 11 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 5 kez de rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, söz konusu karşılaşmalarda 31 kez fileleri havalandırırken, 16 kez topu ağlarından çıkardı.

#3
Foto - Galatasaray, Erzurum deplasmanında! İşte muhtemel 11’ler

5 sezon sonra Süper Lig'e dönen Erzurumspor ise ilk haftada Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 mağlup oldu. Bu sezon ilk defa taraftarının karşısına çıkacak mavi-beyazlı ekipte hedef, puan veya puanlar bulmak.

#4
Foto - Galatasaray, Erzurum deplasmanında! İşte muhtemel 11’ler

Öte yandan iki ekip, Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, daha önce rakibine karşı oynadığı 4 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

#5
Foto - Galatasaray, Erzurum deplasmanında! İşte muhtemel 11’ler

MUHTEMEL 11'LER: Erzurumspor FK: Orbanic, Ebosele, Gerxhaliu, Yakup, Mujakic, Baiye, Fernando, Rodríguez, Mustafa, Eren, Kerk. Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Abdülkerim, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış, Osimhen

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