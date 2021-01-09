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Teknoloji Yerli Turbojet motoru KTJ-3200 kabul aşamasına geçti
Teknoloji

Yerli Turbojet motoru KTJ-3200 kabul aşamasına geçti

KALE ArGe tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen KTJ-3200 Turbojet Motoru’nun kalifikasyon testleri tamamlandı. KTJ-3200 turbojet motoru için kabul faaliyetleri aşamasına geçildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 14:16:00 -
Yerli Turbojet motoru KTJ-3200 kabul aşamasına geçti

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan "Turbojet Motorların Geliştirilmesi Projesi" kapsamında KALE ArGe tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen KTJ-3200 Turbojet Motoru, kalifikasyon testlerini başarıyla tamamlamıştı.

SOM Seyir Füzesi ile ATMACA Gemisavar Füzesi’ne güç verecek olan KTJ-3200 Turbojet Motoru için kabul faaliyetleri aşamasına geçildi.

KTJ-3200 Turbojet Motoru’nun kabul testlerinin başarıyla tamamlanmasına müteakiben düşük yoğunluklu seri üretim faaliyetlerine geçileceği ve bununla paralel olarak da SOM ve ATMACA platformlarına yönelik entegrasyon faaliyetlerinin başlatılacağı tahmin ediliyor.

KTJ-3200 Turbojet Motoru ile Türkiye’nin, bu alanda yurtdışına olan bağımlılığının sonlandırılması amaçlanıyor. Ayrıca ilk kez bu çapta bir turbojet motoru üreten Türkiye, bu projeden yola çıkarak daha güçlü turbojet motorlarının geliştirilmesi için faaliyetler icra edecek.

Bu kapsamda tamamen yerli imkanlarla özgün olarak geliştirilen KTJ-3200, özellikle seyir füzeleri ve hedef uçak gibi insansız platformlara yönelik kullanım için optimize edilmiş bir Turbojet Motor’dur.

Kompakt tasarımı ile yüksek itki, düşük yakıt tüketimi ve farklı irtifa/hız şartlarında başlatılabilme özelliklerine sahiptir. KTJ -3200 Kontrol ve Aksesuarlarının tamamı Kale Arge tarafından özgün olarak geliştirilmiştir.

KTJ-3200 üstün özellikleri sayesinde, yapılacak bazı modifikasyonlarla farklı hava platformlarına adapte edilebilir.

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Yorumlar

mustafaa

fabrikaları nerde yav bu ürettiklerimizin
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Putsavar

uzay demiyorum.... bununla chpti+ sebeklerini sadece atmosferin disina göndersek bu ülkede bilimin önü acilir. yeni mimar sinanlar dogar.
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