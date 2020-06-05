Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Fırat Kalkınma Ajansının desteğiyle organik tarım alanında yerli tohumdan 2 milyon fide yetiştirilerek 20 bin vatandaşa dağıtıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı Twitter’dan, kalkınma ajansının yaptığı çalışmayı paylaşan Bakan Varank, mesajına “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” etiketini de ekleyerek şu ifadelere yer verdi: “Kalkınma ajansımızın destekleriyle 25 bin metrekarelik İpek Yolu Gençlik ve Çocuk Çalışmaları Merkezi organik tarım alanında yerli tohumdan 2 milyon fide yetiştirilerek, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle fide temin edemeyen çiftçiler başta olmak üzere 20 bin vatandaşımıza dağıtıldı.”