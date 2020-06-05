  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Yerli tohumdan 2 milyon fide

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Fırat Kalkınma Ajansının desteğiyle organik tarım alanında yerli tohumdan 2 milyon fide yetiştirilerek 20 bin vatandaşa dağıtıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 11:59:00 -
Yerli tohumdan 2 milyon fide

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Fırat Kalkınma Ajansının desteğiyle organik tarım alanında yerli tohumdan 2 milyon fide yetiştirilerek 20 bin vatandaşa dağıtıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı Twitter’dan, kalkınma ajansının yaptığı çalışmayı paylaşan Bakan Varank, mesajına “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” etiketini de ekleyerek şu ifadelere yer verdi: “Kalkınma ajansımızın destekleriyle 25 bin metrekarelik İpek Yolu Gençlik ve Çocuk Çalışmaları Merkezi organik tarım alanında yerli tohumdan 2 milyon fide yetiştirilerek, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle fide temin edemeyen çiftçiler başta olmak üzere 20 bin vatandaşımıza dağıtıldı.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı