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Gündem Galatasaray ihbar etti, emniyet tepelerine bindi! Karaborsa simsarı 3 kişiye gözaltı
Gündem

Galatasaray ihbar etti, emniyet tepelerine bindi! Karaborsa simsarı 3 kişiye gözaltı

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Galatasaray ihbar etti, emniyet tepelerine bindi! Karaborsa simsarı 3 kişiye gözaltı

Süper Lig’de Galatasaray ile Çorum FK arasında oynanan futbol müsabakası için karaborsa bilet sattıkları iddia edilen 3 şüpheli, kulübün ihbarı üzerine gözaltına alındı.

Galatasaray Spor Kulübü tarafından yapılan suç duyurusu ihbar üzerine 14 Ağustos 2026’da Rams Park Stadyumu’nda oynanan Galatasaray-Çorum FK futbol müsabakasında karaborsa bilet satışı yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince, Trendyol Süper Lig müsabakası öncesinde gerçekleştirilen karaborsa bilet satışının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, müsabakayı izlemek amacıyla bilet satış gişesine gelen 3 taraftara, şüpheli H.D. ve B.K. isimli kişilerin gişe görevlisi M.E. ile işbirliği içerisinde, toplam satış bedeli 5 bin 715 TL olan biletleri 15 bin lira karşılığında sattıkları tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından 3 şüpheli dün yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerden M.E. isimli kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.D. ve B.K. isimli şüphelilerin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandıkları öğrenildi.

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