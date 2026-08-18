Zangır zangır sallandı! 5,7 büyüklüğünde deprem oldu
Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaleti açıklarında 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaleti açıklarında 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Meksika'nın güneyinde yer alan Chiapas eyaleti açıklarında 5,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiği duyuruldu.
Depremin ardından yerel makamlardan herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
Bölgede 17 Temmuz'da da 7,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
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