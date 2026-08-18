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Zangır zangır sallandı! 5,7 büyüklüğünde deprem oldu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Zangır zangır sallandı! 5,7 büyüklüğünde deprem oldu

Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaleti açıklarında 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

#1
Foto - Zangır zangır sallandı! 5,7 büyüklüğünde deprem oldu

Meksika'nın güneyinde yer alan Chiapas eyaleti açıklarında 5,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiği duyuruldu.

#2
Foto - Zangır zangır sallandı! 5,7 büyüklüğünde deprem oldu

Depremin ardından yerel makamlardan herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

#3
Foto - Zangır zangır sallandı! 5,7 büyüklüğünde deprem oldu

Bölgede 17 Temmuz'da da 7,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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