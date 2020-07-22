Yerli tohumda rekor rekolte

Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Başkanı Vehbi Eser, Hüseyinbey’in Türkiye’de çok fazla bilinmeyen kök ve kök boğazı hastalıklarına karşı dayanıklılığıyla dikkati çektiğini söyledi. Eser, ayrıca “İnşallah yerli tohumdan daha yüksek verimli modeller yakın zamanda ıslahçılarımızın yerli ve milli imkânlarıyla gelecektir. Bundan sonra Türk ıslahçılarının dünyada söz sahibi olacağını düşünüyorum. Bu tescillendi. Çiftçilerin, yetkililerin herkesin yerli ve milli tohumumuza sahip çıkmasını bekliyoruz” dedi.

Öte yandan; Kayseri ve Tekirdağ’da geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan siyez buğdayının hasadı yapıldı. İki ilde de buğdayın üretim alanlarının genişlemesi için gerekli adımlar atılıyor.