  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hindistan’da ‘Hamam Böceği’ protestosu yayılıyor: Modi resmen geri adım attı.. Böcek protestosu tehdit ediyor Yardım çağrısına 2 saat sonra ulaştılar! Almanya’da acil müdahale fiyaskosu Boyacı, tesisatçı, berber ve kalfa... Engelli genç kıza istismara 5 tutuklamada iğrenç itiraf Bıldırcın yumurtasında saklı moleküler güç! Hedef kanser hücrelerini seçici biçimde baskılamak ABD'yi şok eden olay: Hepsinin uçuşları askıya alındı! Tekirdağ'da poyraz fırtınası hayatı felç etti! Ağaçlar devrildi, sahil kesimi teyakkuza geçti! Milyonlarca ev sahibini sarsacak karar: Tapular tek tek iptal edilecek Küresel piyasalarda risk iştahı arttı ABD'lilere göre dünyanın en iyisi: Kilogramı 10 bin euro'dan satılıyor!
Gündem
5
Yeniakit Publisher
İstanbul, Ankara, İzmir geride kaldı, Karadeniz devi zirveyi aldı: Konut fiyatlarında herkesi geride bıraktılar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul, Ankara, İzmir geride kaldı, Karadeniz devi zirveyi aldı: Konut fiyatlarında herkesi geride bıraktılar

Temmuz 2026 konut verilerine göre Türkiye'nin en çok konut satışı yapılan 30 şehri geride bırakan Karadeniz'in parlayan ili Ordu, fiyat artışında zirveye adını yazdırdı. Kentte konut metrekare satış fiyatları yıllık bazda yüzde 32,4 oranında artarken, Ordu yüksek enflasyona rağmen reel artış yakalayan tek şehir oldu. Büyükşehirleri geride bırakan bu devasa yükseliş, bölgedeki gayrimenkul piyasasının ne kadar hızlı değer kazandığını açıkça ortaya koydu.

#1
Foto - İstanbul, Ankara, İzmir geride kaldı, Karadeniz devi zirveyi aldı: Konut fiyatlarında herkesi geride bıraktılar

Ordu'da konut piyasasına ilişkin Temmuz 2026 verileri dikkat çekici bir tabloyu ortaya çıkardı. Kent, Türkiye genelinde en fazla konut satışının gerçekleştiği 30 şehir arasında yıllık bazda metrekare fiyatlarının en fazla arttığı il oldu. Hazırlanan Temmuz 2026 Konut Değer Raporu'na göre Ordu'da konutların metrekare satış fiyatı son bir yılda yüzde 32,4 oranında yükseldi. Bu oranla Ordu, konut fiyatlarındaki yıllık nominal artışta ilk sıraya yerleşti. Ordu'nun ardından yüzde 28,7 ile Ankara, yüzde 28,5 ile Kocaeli, yüzde 27,1 ile Denizli ve yüzde 26,9 ile Elazığ geldi.

#2
Foto - İstanbul, Ankara, İzmir geride kaldı, Karadeniz devi zirveyi aldı: Konut fiyatlarında herkesi geride bıraktılar

Ordu'nun konut piyasasındaki yükselişi yalnızca nominal fiyatlarla sınırlı kalmadı. Haziran ayında 30 ilin tamamında yıllık reel konut fiyat değişimi negatif bölgede bulunurken, Temmuz ayında Ordu bu tabloyu değiştiren tek şehir oldu. Kentte yıllık reel konut fiyat değişimi yüzde 0,4 olarak gerçekleşti. Böylece Ordu, yüksek enflasyona rağmen konut fiyatlarının reel olarak da yükseldiği tek il olarak öne çıktı. Temmuz ayında konut metrekare fiyatlarındaki yıllık artış oranlarında Ordu'nun ardından Ankara, Kocaeli, Denizli ve Elazığ sıralandı.

#3
Foto - İstanbul, Ankara, İzmir geride kaldı, Karadeniz devi zirveyi aldı: Konut fiyatlarında herkesi geride bıraktılar

Ordu'daki yüzde 32,4'lük artış, kentte konut piyasasının son bir yıllık dönemde diğer büyük şehirlerin önemli bölümünden daha hızlı değer kazandığını ortaya koydu.

#4
Foto - İstanbul, Ankara, İzmir geride kaldı, Karadeniz devi zirveyi aldı: Konut fiyatlarında herkesi geride bıraktılar

Öte yandan Türkiye genelinde konut metrekare fiyatları yıllık bazda nominal olarak yüzde 23,3 artarken, enflasyondan arındırılmış reel değişim yüzde -6,6 olarak kaydedildi. Bu tablo içerisinde Ordu'nun yüzde 0,4'lük reel artış göstermesi kenti Türkiye konut piyasasında ayrı bir noktaya taşıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alihan Kuriş’e "İki peygamber yetkisi" verilmiş!!! Mehmet Görmez o diyaloğu açıkladı
Gündem

Alihan Kuriş’e “İki peygamber yetkisi” verilmiş!!! Mehmet Görmez o diyaloğu açıkladı

Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş hakkında geçmişte dile getirildiği belirtilen “iki peygamberin yetkisine sahip olduğu” yönündek..
Alihan Kuriş kaçmaya çalıştı, ama… Bakın nerede yakalandı!
Gündem

Alihan Kuriş kaçmaya çalıştı, ama… Bakın nerede yakalandı!

Gözaltı öncesi Alihan Kuriş’in ikamet ettiği evinden ayrıldığı, başka adrese geçtiği, buraya gelen ekiplerin kendisini gizli bölmede yakalad..
Yeni Parti’den Ekrem İmamoğlu kararı! Cumhurbaşkanı yapacaklardı ilk üye yaptılar
Gündem

Yeni Parti’den Ekrem İmamoğlu kararı! Cumhurbaşkanı yapacaklardı ilk üye yaptılar

Yolsuzluktan tutuklu bulunduğu cezaevindeyken önceki gün partisi CHP'den istifa eden Ekrem İmamoğlu, Yeni Parti'nin İstanbul'daki ilk üyesi ..
Saatlerce her yerde arandı! Akdağ’ın eteklerinde bulundu
Yerel

Saatlerce her yerde arandı! Akdağ’ın eteklerinde bulundu

Antalya’nın Kaş ilçesinde yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu E.K. için jandarma ekipleri seferber oldu.
Dervişoğlu: Akbabaların kopardığı et bizi acıtmaz! Peş peşe ayrılıklar İP’te ayarları bozdu
Gündem

Dervişoğlu: Akbabaların kopardığı et bizi acıtmaz! Peş peşe ayrılıklar İP’te ayarları bozdu

24 saat arayla iki vekilin istifa etmesi İYİ Parti Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun kimyasını bozdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Dervi..
Yavuz Ağıralioğlu'na çok sert sözler: "Sen olsan olsan iktidar dilendiğin büyükelçilik kapılarının İngiliz anahtarı olursun"
Gündem

Yavuz Ağıralioğlu'na çok sert sözler: “Sen olsan olsan iktidar dilendiğin büyükelçilik kapılarının İngiliz anahtarı olursun”

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut'un Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'na yönelik sert sözleri yeniden gündeme geldi. Ağıralioğ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23