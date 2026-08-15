İstanbul, Ankara, İzmir geride kaldı, Karadeniz devi zirveyi aldı: Konut fiyatlarında herkesi geride bıraktılar
Temmuz 2026 konut verilerine göre Türkiye'nin en çok konut satışı yapılan 30 şehri geride bırakan Karadeniz'in parlayan ili Ordu, fiyat artışında zirveye adını yazdırdı. Kentte konut metrekare satış fiyatları yıllık bazda yüzde 32,4 oranında artarken, Ordu yüksek enflasyona rağmen reel artış yakalayan tek şehir oldu. Büyükşehirleri geride bırakan bu devasa yükseliş, bölgedeki gayrimenkul piyasasının ne kadar hızlı değer kazandığını açıkça ortaya koydu.