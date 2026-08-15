İstanbul, Ankara, İzmir geride kaldı, Karadeniz devi zirveyi aldı: Konut fiyatlarında herkesi geride bıraktılar

Ordu'da konut piyasasına ilişkin Temmuz 2026 verileri dikkat çekici bir tabloyu ortaya çıkardı. Kent, Türkiye genelinde en fazla konut satışının gerçekleştiği 30 şehir arasında yıllık bazda metrekare fiyatlarının en fazla arttığı il oldu. Hazırlanan Temmuz 2026 Konut Değer Raporu'na göre Ordu'da konutların metrekare satış fiyatı son bir yılda yüzde 32,4 oranında yükseldi. Bu oranla Ordu, konut fiyatlarındaki yıllık nominal artışta ilk sıraya yerleşti. Ordu'nun ardından yüzde 28,7 ile Ankara, yüzde 28,5 ile Kocaeli, yüzde 27,1 ile Denizli ve yüzde 26,9 ile Elazığ geldi.