Yerli tohum üretiminde rekor artış

Türkiye’nin 2009’da 227 bin 852 ton olan yerli tohum üretimi, 2018’de 1 milyon 59 bin tonu buldu. Bu alanda bir merkez haline gelen Konya’nın yerli tohum üretimi geçen sene 320 bin ton olarak kayıtlara geçti.

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, birim alandan daha çok verim elde edilmesi için tohumda Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verildiğini belirtti. Tohum üretimi gibi ihracatının da artığına dikkat çeken Çevik, “2018’de 80 ülkeye 152 milyon dolar karşılığı 150 bin ton ürün satıldı” dedi.