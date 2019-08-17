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Yerli tohum üretiminde rekor artış

Türkiye'nin yerli tohum üretimi 9 senede 227 bin 852 tondan, 1 milyon 59 bin tona yükseldi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:36
Yerli tohum üretiminde rekor artış

Türkiye’nin 2009’da 227 bin 852 ton olan yerli tohum üretimi, 2018’de 1 milyon 59 bin tonu buldu. Bu alanda bir merkez haline gelen Konya’nın yerli tohum üretimi geçen sene 320 bin ton olarak kayıtlara geçti.

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, birim alandan daha çok verim elde edilmesi için tohumda Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verildiğini belirtti. Tohum üretimi gibi ihracatının da artığına dikkat çeken Çevik, “2018’de 80 ülkeye 152 milyon dolar karşılığı 150 bin ton ürün satıldı” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:36
  1. yerli tohum üretimi
  2. Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik
  3. Ar-Ge çalışmaları

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