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Ekonomi Yerli teknolojiye 4.5G ile başlayan geçiş 5G ile hızlanacak
Ekonomi

Yerli teknolojiye 4.5G ile başlayan geçiş 5G ile hızlanacak

Yeniakit Publisher
2024-04-02 16:40:00 -
Yerli teknolojiye 4.5G ile başlayan geçiş 5G ile hızlanacak

Türkiye’nin yüksek mobil internet hızı sunan 4.5G teknolojisiyle tanışmasının üzerinden 8 yıl geçti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, söz konusu sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uraloğlu şunları söyledi: “Halihazırda ülkemizde toplam 92 milyonun üzerinde mobil abone bulunurken bunların yaklaşık 85 milyonu 4.5G’ye abonedir. Aktif 4.5G abone sayısı, yani cihazı ve SIM kartı 4.5G hizmetine uygun olan abone sayısı 69 milyon 562 bin 475 iken, 4.5G uyumlu cihaz sayısı 72 milyon 529 bin 185 olarak gerçekleşmiştir.” Bakan Uraloğlu ayrıca, “Hazırlıkları devam eden 5G yetkilendirmesi çalışmalarında da yerliliğin daha yüksek seviyelerde olması için bakanlığımız ve kurumumuz koordinasyonunda çalışmalar sürmektedir” dedi.

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