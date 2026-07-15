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Dünya Cumhurbaşkanlığına bomba ihbarı! Bina tahliye edildi
Dünya

Cumhurbaşkanlığına bomba ihbarı! Bina tahliye edildi

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Cumhurbaşkanlığına bomba ihbarı! Bina tahliye edildi

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Cumhurbaşkanlığı binası, bomba ihbarı üzerine güvenlik önlemi kapsamında boşaltıldı. Yapılan aramalarda herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı binası, sabah saatlerinde yapılan bomba ihbarı nedeniyle tedbir amacıyla tahliye edildi. İhbarın ardından güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, binada gerçekleştirilen detaylı kontroller sonucunda herhangi bir tehlikeli unsur tespit edilmediği belirtilerek, güvenlik taramalarının tamamlanmasının ardından çalışma düzeninin normale döndüğü ifade edildi. Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ise benzer tehdit mesajlarının yalnızca Cumhurbaşkanlığına değil, Sofya'nın yanı sıra Varna ve Burgaz kentlerindeki bazı kamu kurumlarına da gönderildiğini açıkladı. Söz konusu binalarda uygulanan güvenlik prosedürleri kapsamında yapılan aramalarda şu ana kadar herhangi bir patlayıcı ya da şüpheli unsura rastlanmadığı bildirildi.

Ülkede temmuz ayının başından bu yana çok sayıda kamu kurumu ve adliyeyi hedef alan bomba ihbarlarının güvenlik güçlerini alarma geçirdiği belirtilirken, yetkililer tehdit mesajlarının kaynağını belirlemek amacıyla başlatılan soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

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