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Gündem Zekai Paşa kendini tutamayıp tekmeledi: Ömer Halisdemir’i şehit edenlere az bile!
Gündem

Zekai Paşa kendini tutamayıp tekmeledi: Ömer Halisdemir’i şehit edenlere az bile!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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15 Temmuz hain darbe girişiminin en kritik noktası olan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda vatan hainlerine geçit vermeyen Zekai Aksakallı’nın, nizamiye girişinde elleri arkadan bağlı vaziyette etkisiz hale getirilen FETÖ militanlarını tekmelediği tarihi anlar, darbe girişiminin yıl dönümünde sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Kendi halkına acımadan kurşun sıkan, tankla ve uçakla saldıran vatan hainlerine karşı gösterilen bu sert tepki, "Ömer Halisdemir’i şehit edenlere az bile" dedirtti.

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin yıl dönümünde, o geceye ait hafızalara kazınan görüntüler yeniden sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.  

 FETÖ’cü hainlerin sivil halkın üzerine acımasızca ateş açtığı, tanklarla köprüleri kapattığı ve vatanı bölmek için devletin kendi uçaklarıyla millete ölüm yağdırdığı o karanlık gecede, cuntacılara karşı en net duruş Özel Kuvvetler Karargahı’nda sergilenmişti. Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir’in canı pahasına hain general Semih Terzi’yi alnından vurarak darbe girişiminin seyrini değiştirdiği karargahta, o gece nizamiyeyi işgale kalkışan FETÖ militanları tek tek derdest edilmişti.

Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’nın, nizamiye bekleme salonunda elleri arkadan bağlı şekilde yerde yatan cuntacı teröristleri tekmelediği anlar, vatanı canı pahasına savunan milletin ve kahraman askerlerin hissettiği öfkenin adeta sembolü oldu.

ELİ KANLI TERÖRİSTLERE GEÇİT VERİLMEDİ

Milletin helal parasıyla alınan silahları yine bu milletin üzerine doğrultmaktan çekinmeyen gözü dönmüş FETÖ militanları, 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Karargahı'nı da ele geçirmeye çalışmıştı. Ancak vatansever askerlerin cansiperane direnişiyle karargah içinde kıskıvrak yakalanan ve etkisiz hale getirilen darbeci hainler, nizamiye girişindeki bekleme salonuna yığıldı.

Dönemin Korgeneral’i Zekai Aksakallı, vatanı bölmek isteyen ve nizamiyeye sızan bu eli kanlı cuntacılara karşı askeri disiplini ve vatan müdafaasını en sert şekilde bizzat gösterdi.

Özel Kuvvetler'i işgal etmek isteyen hainlerin planını canı pahasına bozan ve orada şehadete yürüyen Ömer Halisdemir’i şehit eden alçakların karşısına dikilen Korgeneral Zekai Aksakallı, hainlerin sergilediği vahşete tokat gibi bir cevap verdi. Kendi halkına ölüm yağdıran teröristlerin nizamiyeden kazınarak temizlendiği o tarihi anlar, vatansever komutanların ve kahraman şehitlerin aziz hatırasına nasıl sahip çıkıldığını bir kez daha tüm dünyaya ilan etti.

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