Özgür Özel’in de dediği gibi FETÖ yalnız değildi ‘Atatürkçü subaylar bu darbeyi destekliyor’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir canlı yayın programında 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaşananlara dair açıklamalarda bulundu. Özel, o gece kendilerine ulaşan telefon aramalarından bahsetti.

Kendisine gelen telefonlarda "Genel başkanınıza haber verin, Atatürkçü subaylar da bu darbeyi destekliyor" şeklinde ifadeler kullanıldığı görülen Özel, bu ifadelere karşılık olarak "Yanlış yaparlar dedik, onlar da darbe yapacaksa karşısındayız dedik" şeklinde yanıt verdiklerini aktardı.