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Gündem Özgür Özel’in de dediği gibi FETÖ yalnız değildi ‘Atatürkçü subaylar bu darbeyi destekliyor’
Gündem

Özgür Özel’in de dediği gibi FETÖ yalnız değildi ‘Atatürkçü subaylar bu darbeyi destekliyor’

Yeniakit Publisher
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CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel katıldığı canlı yayında 15 Temmuz gecesi kendisine gelen telefonların detaylarını paylaştı. Özel, o gece yaşananlarla ilgili Atatürkçü subayların da FETÖ'yü desteklediğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir canlı yayın programında 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaşananlara dair açıklamalarda bulundu. Özel, o gece kendilerine ulaşan telefon aramalarından bahsetti.

Kendisine gelen telefonlarda "Genel başkanınıza haber verin, Atatürkçü subaylar da bu darbeyi destekliyor" şeklinde ifadeler kullanıldığı görülen Özel, bu ifadelere karşılık olarak "Yanlış yaparlar dedik, onlar da darbe yapacaksa karşısındayız dedik" şeklinde yanıt verdiklerini aktardı.

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