Milli iradenin kalbinden tarihi sesleniş! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş o karanlık geceyi anlattı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hain FETÖ darbe girişiminin 10. yıl dönümünde milletin iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen anma töreninde tarihi anlar yaşandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, törende gerçekleştirdiği konuşmada o karanlık gecede canlarını siper ederek tankların önüne duran aziz şehitlerimizi dualarla yad ederek milli iradenin bükülmez gücünü bir kez daha dünyaya ilan etti.
Ayrıntılar birazdan...