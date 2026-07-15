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Gündem Milli iradenin kalbinden tarihi sesleniş! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş o karanlık geceyi anlattı!
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Milli iradenin kalbinden tarihi sesleniş! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş o karanlık geceyi anlattı!

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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Milli iradenin kalbinden tarihi sesleniş! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş o karanlık geceyi anlattı!

Hain FETÖ darbe girişiminin 10. yıl dönümünde milletin iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen anma töreninde tarihi anlar yaşandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, törende gerçekleştirdiği konuşmada o karanlık gecede canlarını siper ederek tankların önüne duran aziz şehitlerimizi dualarla yad ederek milli iradenin bükülmez gücünü bir kez daha dünyaya ilan etti.

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