Yerli sterilizasyon sistemine yurt dışından yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - TOLGA YANIK - Türk girişimciler tarafından kağıt para öncelikli olmak üzere çeşitli eşyalardaki virüs ve bakterilere yönelik üretilen sterilizasyon sistemi, aralarında ABD, Japonya, Güney Kore'nin de bulunduğu dünyanın farklı bölgelerindeki ülkelerden ilgi görüyor.

Toruko Sterilizasyon Sistemleri Üst Yöneticisi Tamer Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla birlikte iş ortaklarıyla "neler yapabiliriz" diye düşündüklerini ve çok fazla kişiye temas etmesi sebebiyle virüs taşıma potansiyeli yüksek olan paralara odaklandıklarını söyledi.

Geliştirdikleri Toruko isimli sterilizasyon sistemlerinin, bankalar başta olmak üzere çeşitli sektörlerde kullanılabildiğini aktaran Aktaş, "Boyut ve kullanım tiplerine göre farklı kasa ve kabin türleri olmak üzere çeşitli ürünlerimiz bulunuyor. Bu ürünler, elektrostatik filtrenin yer aldığı özel bir sistemle; içerisine yerleştirilen kağıt, madeni paraların yüzde 99 oranında sterilize edilmesini sağlıyor." diye konuştu.





- "Kovid-19 dahil tüm bakteri ve virüslere karşı etkili"





Aktaş, bu işlemin çok kısa bir süre içerisinde gerçekleştirildiğini ve paraların virüs ve bakterilerden arındırıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Salgının etkisiyle sterilizasyonun daha önemli hale geldiği bu dönemde ürünümüz paraların sağlıklı bir şekilde sirkülasyonunu sağlıyor. Sistemimiz paraların yanı sıra, kuaförlerde kullanılan saç kesim malzemelerinin, ayakkabı ve giyim materyallerinin ve birçok farklı ürünün sterilizasyonunda da kullanılabiliyor.

Sistemimizin virüslere karşı gösterdiği başarı, çeşitli laboratuvar ve testler sonucunda ispatlandı. Toruko Sterilizasyon Sistemleri, Kovid-19 dahil tüm bakteri ve virüsleri yüzde 99 oranında yok ediyor."

Kasa tipi olarak 3 ayrı ürünlerinin bulunduğuna işaret eden Aktaş, "MINI, MIDI, XL olarak boyutuna ve özelliklerine göre isimlendirdiğimiz bu ürünler, 6 dakika içerisinde içerisine yerleştirilen paraların sterilizasyonunu sağlıyor. MINI modelimizin 80, MIDI modelimizin 240, XL modelimizin ise 1200 deste para kapasitesi bulunuyor." ifadelerini kullandı.





- "Çok sayıda ülkeden sipariş aldık"





Aktaş, kabin türü sterilizasyon ürün gamlarında ise MIDI ve XL olmak üzere 2 model bulunduğunu belirterek, "Para sayma makinelerine yönelik geliştirilen bu ürünler makinenin sayım hızıyla eş zamanlı olarak sterilizasyon gerçekleştirebiliyor. MIDI kabin tek ve çift katlı para sayma makinelerini, XL ise çok katlı makineleri kapasitesine sığdırabiliyor." dedi.

Ürünlerinin tamamının 220 volt elektrikle çalıştığını ve 2 yıl garantiyle birlikte müşterilere sunulduğunu anlatan Aktaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kuyumcular, dişçiler, kuaför ve güzellik merkezleri, tekstil, giyim ve ayakkabı mağazalarına yönelik özelleştirilmiş ürün çalışmalarımız da bulunuyor. Ürünlerimizin üretimini İstanbul'daki merkezimizde gerçekleştiriyoruz.

Toruko Sterilizasyon Sistemleri'ne, piyasaya sunduğumuzdan itibaren yoğun bir ilgi oluştu. Aralarında, ABD, Japonya, Güney Kore, Meksika'nın da bulunduğu dünyanın farklı bölgelerindeki birçok ülkeden sipariş aldık. Yurt dışında ürünlerimizin satışı için temsilcilik çalışmaları da yürütüyoruz. Ürünlerimizin, ciddi bir ihtiyaca cevap vereceğini düşünüyoruz."