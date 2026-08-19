Yerin altı tamamen peynir doluymuş: 600 bin tonluk devasa deponun gizemi çözüldü

ABD'nin Missouri eyaletinde yıllardır kullanılmayan kireç taşı madenleri, bugün görenleri şaşırtan bir amaç için kullanılıyor. Kilometrelerce uzanan yer altı tünelleri, doğal serinlikleri sayesinde dev gıda depolarına dönüştürülmüş durumda. 'Peynir mağaraları” olarak da bilinen bu alanların geçmişi ise ABD'nin 1970'li yıllardaki tarım politikalarına kadar uzanıyor. 1970'li yılların sonlarında Jimmy Carter yönetimi, yerli süt üreticilerini desteklemek ve süt ürünlerinin fiyatlarını istikrarlı tutmak amacıyla yüksek miktarlarda süt ürünü satın aldı. Devlet destekleri üretimin hızla artmasına neden olurken tüketim aynı oranda yükselmedi. Ortaya çıkan fazla sütü uzun süre muhafaza etmek ise ciddi bir sorun haline geldi. Bozulması kolay olan süt, daha dayanıklı hale getirilmesi amacıyla peynire dönüştürüldü.