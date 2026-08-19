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Dünya
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Yerin altı tamamen peynir doluymuş: 600 bin tonluk devasa deponun gizemi çözüldü

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Yerin altı tamamen peynir doluymuş: 600 bin tonluk devasa deponun gizemi çözüldü

ABD'nin Missouri eyaletinde yıllardır terk edilmiş halde bulunan dev kireç taşı madenleri, günümüzde 600 bin tonluk devasa peynir stoklarının saklandığı gizli lojistik merkezlerine ev sahipliği yapıyor. 1970'li yıllarda aşırı süt üretimini dengelemek amacıyla devlet tarafından başlatılan peynir alım politikalarının ardından ortaya çıkan tonlarca ürün, yer altının doğal soğukluk avantajı sayesinde bozulmadan muhafaza edildi. Günümüzde özel şirketler tarafından dev gıda depoları olarak işletilen bu tüneller, hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de görenleri hayrete düşürüyor.

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Foto - Yerin altı tamamen peynir doluymuş: 600 bin tonluk devasa deponun gizemi çözüldü

ABD'nin Missouri eyaletinde yıllardır kullanılmayan kireç taşı madenleri, bugün görenleri şaşırtan bir amaç için kullanılıyor. Kilometrelerce uzanan yer altı tünelleri, doğal serinlikleri sayesinde dev gıda depolarına dönüştürülmüş durumda. 'Peynir mağaraları” olarak da bilinen bu alanların geçmişi ise ABD'nin 1970'li yıllardaki tarım politikalarına kadar uzanıyor. 1970'li yılların sonlarında Jimmy Carter yönetimi, yerli süt üreticilerini desteklemek ve süt ürünlerinin fiyatlarını istikrarlı tutmak amacıyla yüksek miktarlarda süt ürünü satın aldı. Devlet destekleri üretimin hızla artmasına neden olurken tüketim aynı oranda yükselmedi. Ortaya çıkan fazla sütü uzun süre muhafaza etmek ise ciddi bir sorun haline geldi. Bozulması kolay olan süt, daha dayanıklı hale getirilmesi amacıyla peynire dönüştürüldü.

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Foto - Yerin altı tamamen peynir doluymuş: 600 bin tonluk devasa deponun gizemi çözüldü

Devletin peynir alımlarını sürdürmesiyle stoklar kısa sürede devasa boyutlara ulaştı. Yetkililer, yüz binlerce ton ürünü bozulmadan saklayabilmek için farklı bir çözüm arayışına girdi. Aranan çözüm ise Missouri'deki terk edilmiş kireç taşı madenlerinde bulundu. Yer altındaki tünellerin yıl boyunca doğal olarak serin kalması, peynirlerin uzun süre muhafaza edilmesine imkan sağladı. Aynı zamanda doğal sıcaklık koşulları, büyük miktarda enerji harcanmasının da önüne geçti. Böylece eski madenler, dönemin en büyük gıda depolama alanlarından bazılarına dönüştü. Günümüzde ABD genelindeki ticari soğuk hava depolarında 600 bin tonun üzerinde peynir bulunduğu bildiriliyor. Ancak bu miktarın tek bir tesiste veya yalnızca hükümete ait depolarda tutulmadığı belirtiliyor. Söz konusu rakam, ülke genelindeki toplam peynir stokunu ifade ediyor.

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