Yerin altı tamamen peynir doluymuş: 600 bin tonluk devasa deponun gizemi çözüldü
ABD'nin Missouri eyaletinde yıllardır terk edilmiş halde bulunan dev kireç taşı madenleri, günümüzde 600 bin tonluk devasa peynir stoklarının saklandığı gizli lojistik merkezlerine ev sahipliği yapıyor. 1970'li yıllarda aşırı süt üretimini dengelemek amacıyla devlet tarafından başlatılan peynir alım politikalarının ardından ortaya çıkan tonlarca ürün, yer altının doğal soğukluk avantajı sayesinde bozulmadan muhafaza edildi. Günümüzde özel şirketler tarafından dev gıda depoları olarak işletilen bu tüneller, hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de görenleri hayrete düşürüyor.