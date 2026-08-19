ABD'ye elektrik sağlayacaktı: Karadeniz Holding oraya talip oldu

Belize, geçen yüzyıla kadar efsaneleşen bir siyasi gücün de bir parçası. Britanya için kullanılan “Güneş batmayan imparatorluk” ünvanının da elde kalan parçalarından biri. 1981’de bağımsızlığını kazanmasına rağmen İngiltere Kralı 3’üncü Charles’ın yönettiği ülkedeki Belize Elektrik Kurumu (BEL), bağımsız enerji üreticisi modeli kapsamında ön yeterlilik onayı verdiği 5 teklif arasında Türkiye’den Karadeniz Holding’e ait Karpowership International’ın yanı sıra İspanya'dan Ecoener ve Enerland, Honduras’tan Elite Energy Solutions; Dominik Cumhuriyeti merkezli InterEnergy şirketleri var.