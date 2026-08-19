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ABD'ye elektrik sağlayacaktı: Karadeniz Holding oraya talip oldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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ABD'ye elektrik sağlayacaktı: Karadeniz Holding oraya talip oldu

Dünyanın en büyük yüzer enerji santrali filosuna sahip Karadeniz Holding, kritik noktadaki projeye resmen talip oldu. İşte detaylar....

#1
Foto - ABD'ye elektrik sağlayacaktı: Karadeniz Holding oraya talip oldu

Temelleri 1948 yılında atılan Karadeniz Holding, dünyanın en büyük yüzen enerji santrali filosunun sahibi. 2007 yılında, ilk yüzer enerji santrali "Powership" filosunu kurmaya başlayan Karadeniz Holding, iştiraki "Karpowership" ile dünyanın 4 kıtasında hizmet veriyor.

#2
Foto - ABD'ye elektrik sağlayacaktı: Karadeniz Holding oraya talip oldu

Şirketin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre 8.000 MW'ı aşan kurulu kapasiteye sahip 45 adet enerji gemisi bulunan Karadeniz, Afrika, Asya ve Amerika kıtalarında 14 ülkede elektrik üretiyor. Türk şirketi Fildişi Sahili’nden Gana’ya, Küba’dan Mozambik’e, Irak’tan Brezilya’ya bulunduğu ülkelerdeki elektrik ihtiyacının yüzde 10 ila yüzde 100'ünü karşılıyor. Yurt dışında ilk kez karaya çıkma kararı alan Karadeniz Holding, Latin Amerika’nın güneşine talip oldu. Kuzeyinde Meksika, güneyinde de Guatemala ile sınır olan Belize’ye yönelen Karadeniz Holding, ülkede gerçekleşecek 80 MW’lık güneş enerjisi projesi için ön yeterlilik aldı.

#3
Foto - ABD'ye elektrik sağlayacaktı: Karadeniz Holding oraya talip oldu

Belize, geçen yüzyıla kadar efsaneleşen bir siyasi gücün de bir parçası. Britanya için kullanılan “Güneş batmayan imparatorluk” ünvanının da elde kalan parçalarından biri. 1981’de bağımsızlığını kazanmasına rağmen İngiltere Kralı 3’üncü Charles’ın yönettiği ülkedeki Belize Elektrik Kurumu (BEL), bağımsız enerji üreticisi modeli kapsamında ön yeterlilik onayı verdiği 5 teklif arasında Türkiye’den Karadeniz Holding’e ait Karpowership International’ın yanı sıra İspanya'dan Ecoener ve Enerland, Honduras’tan Elite Energy Solutions; Dominik Cumhuriyeti merkezli InterEnergy şirketleri var.

#4
Foto - ABD'ye elektrik sağlayacaktı: Karadeniz Holding oraya talip oldu

Ocak ayında ön yeterlilik sürecini başlatan Belize Elektrik Kurumu, üç ila dört proje sahası öngörüyor. Teklif verenler, kazanmaları halinde 25 yıllık bir anlaşma kapsamında tesislerin finansmanını, inşasını, sahipliğini, işletmesini ve bakımını üstlenecek. 5 şirket, bu yılın Kasım ayında teklif sunmaya davet edilecek. BEL bu süreci Belize Bayındırlık, Enerji ve Lojistik Bakanlığı ve Uluslararası Finans Kurumu ile ortaklaşa yürütüyor. KAYNAK: PATRONLAR DÜNYASI

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