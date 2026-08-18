İşte Enginyurt'ların kirli para trafiği

Alptürk Enginyurt’un banka hareketleri, şirket devirleri ve yakın çevresiyle ilişkileri incelendiğinde; şahsi ticaretin ötesinde, babası Cemal Enginyurt ve yakın siyasi çevresiyle bağlantılı bir fon toplama, dağıtma ve “emanet kasa” mekanizması olabileceğine ilişkin dikkat çekici bulgular bulunuyor.

PARA TRAFİĞİ | 2017–2026

* Toplam 20,6 milyon TL giriş

* Toplam 23,3 milyon TL çıkış

* 3,7 milyon TL nakit yatırma

Özellikle 2025 yılında hesap hareketlerinde ciddi artış görülüyor:

* 15 milyon TL çıkış

* 9,9 milyon TL giriş

* 2,68 milyon TL nakit yatırma

CEMAL ENGİNYURT - ALPTÜRK ENGİNYURT

Alptürk Enginyurt → Cemal Enginyurt: 10,7 milyon TL

Cemal Enginyurt → Alptürk Enginyurt: 8,2 milyon TL

Toplam yaklaşık 18,9 milyon TL'lik çift yönlü aile içi para hareketi.

Ayrıca BtcTurk üzerinden yaklaşık 118 bin TL'lik kripto işlemi ve TJK at sahibi Faki Arda Özlen ile karşılıklı transferler bulunuyor.

PARA TRANSFERİ YAPILAN İSİMLER

Muhammed Kürşad Şahin

→ Yaklaşık 2,2 milyon TL çift yönlü para trafiği

→ ARN 06 Lojistik’te ortaklık/hisse devri

Dosyadaki sosyal medya paylaşımlarında Şahin’in; Alptürk Enginyurt’un nişanında ve Cemal Enginyurt’un Mansur Yavaş, Erdal Beşikçioğlu ve Hüseyin Can Güner ziyaretlerinde yer aldığı görülüyor.

Ali Şenyurt: 522 bin TL

Serdar Şahin: 521 bin TL

Erkin Delikanlı: 100 bin TL

MOC Yatırım / Murat Ocak: 1 milyon TL

Serdar Şahin, Cemal Enginyurt tarafından “Yol arkadaşım, danışmanım, kardeşim” sözleriyle paylaşılmış; Cemal Enginyurt ayrıca Ali Şenyurt’un nikâh şahitliğini yapmıştır.

ŞİRKETLER

RED-GYM / Red Team Spor Ltd.

Ankara Ümitköy’de açılan spor salonu. Cemal Enginyurt’un oğlu ve ortaklarıyla birlikte salonu ziyaret ettiği paylaşımlar bulunuyor.

Astürk Akaryakıt – Ordu/Gülyalı

Önder Asru ile kuruldu, daha sonra şirket tamamen Alptürk Enginyurt’a geçti. Petrol Ofisi istasyonu işletiliyor.

Elite Prodüksiyon – İstanbul

ARN 06 Lojistik – Ankara

Şirketlerde kısa süreli ortaklık ve hızlı hisse devirleri dikkat çekiyor.

TAŞINMAZLAR

* Ankara Çankaya Platin Beytepe Konutları: %50 konut payı

* Ordu Gülyalı Turnasuyu Petrol Ofisi Akaryakıt/LPG İstasyonu: %40 hisse

ARAÇ TRAFİĞİ

BMW 5 Serisi, BMW X1, Audi A6, Passat, Peugeot dahil toplam 12 araç alınıp satılmış.

Araçların tamamı elden çıkarılmış durumda. Son BMW X1 de Mayıs 2026’da satılmış ve mevcut kayıtlara göre Alptürk Enginyurt adına aktif araç bulunmuyor.

ÖZET

Dosyada özellikle üç başlık öne çıkıyor:

1. 2025’te olağanüstü yükselen para trafiği

2. Cemal Enginyurt ile yaklaşık 18,9 milyon TL'lik çift yönlü fon hareketi

3. Para transferi yapılan bazı kişilerin Cemal Enginyurt’un siyasi ve sosyal çevresiyle doğrudan ilişkileri