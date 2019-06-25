'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
AK Parti hükümeti'ne yönelik sivil darbe girişimi olan Gezi Kalkışması'na finans desteği sağlayan "Yerli Soros" Osman Kavala'ya AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'dan şoke eden bir destek geldi. Yeneroğlu, "Kavala'nın 'Hükümeti devirmeye yönelik bir kalkışma olarak Gezi olaylarının organizatörü, yöneticisi veya finansörü' olduğuna dair maddi kanıtlar bulamadım" dedi.25 Haziran 2019 Salı 02:03
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, tutuklu bulunan Gezi Kalkışması'nın finansörü Osman Kavala için hazırlanan iddianameyi okuduğunu iddia ederek, "Kavala'nın 'Hükümeti devirmeye yönelik bir kalkışma olarak Gezi olaylarının organizatörü, yöneticisi veya finansörü' olduğuna dair maddi kanıtlar bulamadım" sözleriyle aklamaya çalıştı.
Kanıt bulamamış
Twitter hesabından açıklama yapan Yeneroğlu "Osman Kavala vs ile ilgili iddianameyi okudum. Kavala'nın 'Hükümeti devirmeye yönelik bir kalkışma olarak Gezi olaylarının organizatörü, yöneticisi veya finansörü' olduğuna dair maddi kanıtlar bulamadım. Kamuoyunu ikna eden bir yargı kararının en kısa zamanda çıkmasını ümit ederim" ifadesini kullandı.
Serbest bırakılmasını istedi
Yeneroğlu "Ayrıca iddianamede adı geçen Yiğit Aksakoğlu ile ilgili kurulmaya çalışılan bağlantılar hukuk adına ürkütücü. Kavala ile herhangi bir irtibatı ve tanışıklığı dahi olmayan ve isnad edilen suçlarla ilgili de maddi kanıt sunulmayan bir kişinin tutuklu yargılanması izaha muhtaç" dedi.
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