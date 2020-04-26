Yerli solunum cihazımızı ihraç edebiliriz

Yerli yoğun bakım solunum cihazının üretim sürecini anlatan Varank, şunları söyledi: “Desteklerimizle ortaya çıkmış Biosys isimli bir girişimcilik firmamız vardı. Bu firmamızın yoğun bakım solunum cihazları ürettiğini tespit ettik. Ancak bunlar pilot seviyede imal edilmişti. Tüm Türkiye’de 12 tane üretildiğini ve bazı hastanelerde kullanıldığını belirledik. Ardından arkadaşlarımızla bir planlama yaptık ve bu aletleri ülkemizde üretebileceğimize kanaat getirdik. Hızlıca Baykar ve Aselsan’la irtibata geçtik. Seri üretimin gerçekleştirilmesi için önemli temaslarda bulunduk. Burada özellikle Baykar’dan Selçuk Bayraktar’ın çok büyük desteği oldu, işi sahiplendi. Sonrasında seri üretim için mühendislik çalışmaları yapıldı. Bu esnada Arçelik, çalışmalara dahil oldu. Akabinde hızlı ve seri üretim için sıfırdan bir hat kuruldu. Bu hatta cihazlar üretilmeye başlandı.”

Tüm dünya peşinde

Projede büyük firmaların yanı sıra küçük ve orta ölçekli tedarikçilerin de yer aldığına dikkat çeken Varank, “Şükür ki kısa bir sürede tüm dünyanın peşine düştüğü, hastaların tedavisinde önemli rolü bulunan sağlık aletlerinden birisi olan bu yoğun bakım solunum cihazının seri üretimini yaptık. İlk ürünlerimizi ise Başakşehir Şehir Hastanesi’nde kullanıma sunduk” diye konuştu.

Mühendislere teşekkür

Mühendislerin gecelerini gündüzlerine katarak çalıştıklarının altını çizen Varank, “Yurtdışından ithal edilmesinde zorlanılan hatta iki katı fiyatına alınmaya çalışılıp bize gönderilmeyen ürünlerin 2-3 gün gibi kısa bir sürede yerlileştirildiğini birebir takip ettim. Bu fedakârlıkla olabilecek bir şey” şeklinde konuştu.