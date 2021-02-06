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Gündem Yerli SİHA'lara bir talip daha! 'Satın almak istiyoruz'
Gündem

Yerli SİHA'lara bir talip daha! 'Satın almak istiyoruz'

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kazak mevkidaşı ile Nursultan'da görüştü. Görüşme sonrası Kazakistan Savunma Bakanlığı, Türk İHA'larının Kazakistan'a sevkiyatının ve İHA'ların bakımının bu ülkedeki şirketlerde yerelleştirilmesinin görüşüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 14:32:00 -
Yerli SİHA'lara bir talip daha! 'Satın almak istiyoruz'

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan’a iki günlük çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Kazakistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kazakistan tarafı, Türk İHA'ların Kazakistan'a sevkiyatını ve İHA'ların bakımının bu ülkedeki şirketlerde yerelleştirilmesini istişare etti. Kazak tarafı, Türk yapımı zırhlı tanklar hakkında da bilgi istedi. 

Türk heyeti bir diğer görüşmesini Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beibut Atamkulov'la gerçekleştirdi. Kazak tarafının yeni tip koronavirüse karşı mücadelede verdiği destekten dolayı Türkiye’ye teşekkür ettiği görüşmede, iki ülkenin ortak ürettiği optik ve radyo elektronik alanındaki askeri ürünlerin imalatındaki başarılara da vurgu yapıldı.

"Birçok yeni anlaşmanın yapılması planlanıyor"

Dere yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın Orta Asya'da Türkiye için önemli ortaklardan biri olduğuna dikkati çekerek, "Uzun ve verimli görüşmeler gerçekleştirdik. İki kardeş ülke arasında askeri ve teknik alanlarda birçok yeni anlaşmanın yapılması planlanıyor" dedi.

Türk heyeti, ziyaretleri sırasında başkentte yer alan 4 savunma sanayi şirketi ile Nursultan Nazarbayev Ulusal Savunma Üniversitesi'nde incelemelerde bulundu.

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Yorumlar

Putsavar

Nedense yerli putlarimiza bugüne kadar kimse talip olmadi. Okadar mi ezik bu putlar yahu?
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