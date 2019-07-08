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Yerli otomobilde imzalar atıldı

Türkiye'nın Otomobil Girişim Grubu'nun (TOGG), 2021 yılında seri üretime başlayacağı elektrikli SUV modelinin parçalarını Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri (TAYSAD) üyeleri üretecek. 62 firmayla görüşmelere başlayan Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu, bazı firmalarla anlaşma imzaladı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:18
Yerli otomobilde imzalar atıldı

400'ü aşkın üyesi ile Türk otomotiv tedarik sanayinin tek temsilcisi TAYSAD'ın toplantısında konuşan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Türkiye'nin otomobili için 62 şirket ile de görüşmelere başladıklarını söyledi. Karakaş, "Bunlar arasında ön görüşme aşamasında olduğumuz şirketler olduğu gibi anlaşma imzaladığımız şirketler de var" dedi.

Dünyada otomotiv endüstrisinin mega trendlerin etkisinde büyük bir dönüşüm yaşadığını vurgulayan Karakaş, Türkiye'nin de bu dönüşümde yeri olduğuna işaret etti. Karakaş, "100 yılık şirketler bu dönüşümü hızlı göremediler. Biz Türkiye'de 32 milyar dolar otomobil ihracatı yapıyoruz ve bundan gurur duyuyoruz. Ama bunun güvence altına alınması ve sürdürülebilir kılınması lazım. Bu dönüşümün Türkiye'deki üreticilerle gerçekleşmesi gerekir. Bir fırsat var ve Türkiye bunun içinde yer almak istiyor. Bu nedenle TOGG kuruldu" ifadelerini kullandı.

İhracat 2024'te

Aralıkta ön gösterimi yapılacak aracın elektrikli bir SUV olduğunu hatırlatan Karakaş, sonrasında 4-5 farklı model daha üretileceğini kaydetti. Karakaş, Türkiye'nin otomobilinin iç pazarda satışa sunulmasının ardından, iki yıl sonra 2024'te ihracat hedeflediklerini ifade etti.

2022'de satışa sunulması planlanan Türkiye'nin otomobilinin parçalarını, yerli yan sanayi firmaları üretecek. 62 firmayla görüşmelere başlayan Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu, bazılarıyla anlaşma imzaladı

 

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:18
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