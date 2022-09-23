Yerli otomobil TOGG'un şarj cihazı ortaya çıktı

Türkiye'nin yerli otomobil TOGG ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. TOGG'un şarj cihazları ilk kez ortaya çıktı.

Kurulum için hazır

Trugo resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Togg kurucu ortaklarından Vestel'in Türkiye'de, Trugo'ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazları kurulum için hazır. Trugo ile elektrikli araç kullanıcıları Türkiye'nin 81 ilinde yüksek performanslı şarj altyapısıyla, kesintisiz bir deneyim yaşayacak" ifadeleri kullanıldı.

İşte TOGG'un şarj cihazları: