Yerli otomobil TOGG'un şarj cihazı ortaya çıktı
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un merakla beklenen şarj cihazı ortaya çıktı. Trugo'dan yapılan açıklamada, "180 kW gücündeki şarj cihazları kurulum için hazır" denildi.
Türkiye'nin yerli otomobil TOGG ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. TOGG'un şarj cihazları ilk kez ortaya çıktı.
Kurulum için hazır
Trugo resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Togg kurucu ortaklarından Vestel'in Türkiye'de, Trugo'ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazları kurulum için hazır. Trugo ile elektrikli araç kullanıcıları Türkiye'nin 81 ilinde yüksek performanslı şarj altyapısıyla, kesintisiz bir deneyim yaşayacak" ifadeleri kullanıldı.