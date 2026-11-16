Malezya Başbakanı’ndan İsrail’e sert tepki! Filistin için dünyaya çağrı…
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Batı Yaka’da Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini ve Gazze’de giderek ağırlaşan insani koşulları kınadı. Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanmasını, insani yardımların engelsiz ulaştırılmasını ve Filistin’in Birleşmiş Milletler’e (BM) tam üyeliğinin kabul edilmesini istedi.
Manila’da düzenlenen 16. ASEAN-BM Zirvesi’ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Enver İbrahim, Filistin halkına yönelik saldırıların, zorla yerinden edilmenin ve aç bırakma politikasının kabul edilemeyeceğini belirtti. Enver, bölgede derhal ve kalıcı ateşkes sağlanması, yardım kuruluşlarının güvenliğinin korunması gerektiğini vurguladı.
BM’DE VETO YETKİSİ KALDIRILSIN
BM’de kapsamlı reform yapılması gerektiğini de dile getiren Enver İbrahim, Güvenlik Konseyi’nin etkili ve adil karar almasını engellediğini belirttiği veto yetkisinin kaldırılmasını talep etti. ASEAN’ın ise artan jeopolitik rekabet ortamında uluslararası hukukun üstünlüğünü ve birliğin merkezi rolünü koruması gerektiğini ifade etti.