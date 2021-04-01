  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Yerli otomobil TOGG'da önemli gelişme
Teknoloji

Yerli otomobil TOGG'da önemli gelişme

Volkswagen ve Mercedes'in eski baş tasarımcısı Murat Günak TOGG Tasarım Lideri oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 12:58:00 -
Yerli otomobil TOGG'da önemli gelişme

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Volkswagen ve Mercedes'in eski baş tasarımcısı Murat Günak'ın Tasarım Lideri olarak ekiplerine katıldığını açıkladı.

TOGG'dan yapılan açıklamada "#YeniLigeYolculuk’a başlarken danışman olarak yanımızda olan dünyaca ünlü tasarımcımız Murat Günak 1 Nisan itibariyle TOGG Tasarım Lideri olarak ekibimize katıldı" ifadelerine yer verildi.

Başarılarla dolu bir kariyer

1957 İstanbul doğumlu Murat Günak Ortaokulu İstanbul'da bitirdikten sonra, yurt dışında, Kassel'deki Hochschule für Bildende Künste'de (Güzel Sanatlar Akademisi) endüstriyel tasarım bölümünde eğitim aldı. Daha sonra Londra'daki Kraliyet Sanat Koleji'nde Claude Lobo ve Patrick Le Quément idaresi altında çalıştı, Ford tarafından sponsor olunan Otomotiv Tasarım Ustası ödülüne layık görüldü.

Mezun olduktan sonra iki yıl Ford Almanya'da çalışmış ve daha sonra 8 yıl Mercedes-Benz'de tasarımcılık yaptı. Günak, 1994 yılında Peugeot'ya Tasarım Şefi olarak atandı ve 1998'de Mercedes-Benz ve DaimlerChrysler'e tüm binek otomobiller için Başkan Yardımcısı olarak geri döndü.

Nisan 2003'te Volkswagen marka grubu Tasarım Ekibi'ne katıldı ve 1 Ocak 2004'te Volkswagen Grubu'nun Tasarım Müdürü olarak görev aldı. Görevi sırasında gruptaki tüm markaların tasarım faaliyetlerinden sorumluydu. 2007'de Volkswagen'deki eski çalışan Walter de'Silva ile yer değiştirdi.

Danışman şirketi MGMO GmbH aracılığıyla Temmuz 2008 ve Ocak 2009 arasında Mindset AG'nin İcra Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

Fransa'da 2011-2013 arasında üretilen "Mia electric" adlı yeni bir elektrikli araç projesine katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

serhat

araç fiyatlarından haberiniz varmı.... artık bu halk için araç almak ruya oldu sahenizde..... yazıl sizlere. korkudan markete gidemiyoruz. siz hala araba diyorsunuz..... şu seçim erken olsa da bir herkez görse
  • Yanıtla

Toprak

Ne kadar?
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Güncel tablo açıklandı! Vaka sayısı 40 bine dayandı
Sağlık

Güncel tablo açıklandı! Vaka sayısı 40 bine dayandı

Sağlık Bakanlığı'nın 31 Mart koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 39 bin 302 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 152 ki..
Müslümanları terörist ilan et ceza gelince kıvır
Gündem

Müslümanları terörist ilan et ceza gelince kıvır

Sık sık Müslümanları hedef alan sözde gazeteci Merdan Yanardağ'ın "“İslami terör”" sözlerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ceza kesi..
Vatandaş akın etti... Uyarı geldi! B planı yok, boşuna yaptırmayın
Gündem

Vatandaş akın etti... Uyarı geldi! B planı yok, boşuna yaptırmayın

Aşı olanlar antikor sonucunu öğrenmek için hastanelere akın etti. Uzmanlar uyardı: " 'Antikor yoksa aşı korumuyor’ diyemiyoruz. Baktırmanın ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay