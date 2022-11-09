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Teknoloji Yerli otomobil Togg'da heyecanlandıran gelişme! İlki bugün açılıyor
Teknoloji

Yerli otomobil Togg'da heyecanlandıran gelişme! İlki bugün açılıyor

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili TOGG'un ilk şubesi bugün açılıyor. Zorlu AVM'de açılacak Deneyim Merkezleri Togg'un satışı ve tanıtımında kullanılacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 10:25:00 -
Yerli otomobil Togg'da heyecanlandıran gelişme! İlki bugün açılıyor

Seri üretimine başlanan yerli ve milli elektrikli otomobil Togg'un ilk şubesi bugün Zorlu AVM'de açılıyor. Deneyim Merkezleri Togg'un satışı ve tanıtımında kullanılacak. Zorlu'daki şube 7 bölgedeki 20 deneyim merkezinin ilki olma özelliğini de taşıyor. Togg Deneyim Merkezi'nde gösteri araçlarına yer verilecek.

Test sürüşü Şubatta

Araçların yakından incelenebileceği merkezde vatandaşlar Togg hakkında bilgi alabilecek. Hibrit satış konseptiyle hareket eden Togg, Deneyim Merkezleri'nde görüldükten sonra internet üzerinden sipariş verebilecek.

Öte yandan Şubat 2023'te ön siparişlerin açılmasıyla Deneyim Merkezleri'nde Togg'un test sürüşüne de başlanacak. C-SUV model Togg'u satın almak isteyenlere randevu ile test sürüşü yaptırılacak.

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