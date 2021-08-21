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Teknoloji Yerli otomobil TOGG Almanya'yı salladı... Böyle duyurdular
Teknoloji

Yerli otomobil TOGG Almanya'yı salladı... Böyle duyurdular

Almanya'da "TOGG Europe GmbH" adıyla şirket kurmak için başvuru yapılması, Alman medyasında geniş yankı buldu. Almanca yayın yapan Business Insider, Türkiye'nin Almanya'daki müşterilere ulaşabilmek için önemli bir adım attığını yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 11:05:00 -
Yerli otomobil TOGG Almanya'yı salladı... Böyle duyurdular

Küresel mobilite dünyasının yeni liginde Türkiye'yi temsil eden Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Almanya'nın 12 inovasyon merkezinden biri olan Stuttgart'taki de:hub'da tamamına sahip olduğu, TOGG Europe GmbH adıyla şirket kurmak için başvurusunu yaptı.

Avrupa'ya ilk adım

TOGG'un Avrupa'ya açılan ilk kapısı olacak TOGG Europe GmbH'ın en temel faaliyetlerinden biri de kullanıcı araştırmaları olacak.

Stuttgart'taki merkez TOGG'un dünyada ticari marka olarak tescillediği kullanıcı odaklı, akıllı, empatik, bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli mobilite kavramlarını temsil eden use-case mobility kavramının uygulama alanlarından biri olacak.

Otomotiv üreticilerinin kalbine üs

Yeni trendlerin ortaya çıkardığı, kullanıcı ihtiyaç ve beklentilere uygun mobilite çözümleri geliştirilecek olan merkezde bu alandaki ortaklıkların ve yeni iş modellerinin geliştirilmesi yönünde de faaliyetlerde bulunulacak. TOGG Europe, aynı zamanda nesnelerin interneti, büyük veri, dijital işgücü ve yapay zekâ konularındaki çalışmalar için de önemli bir üs olacak.

TOGG'un şirket için seçtiği Stuttgart bölgesi, yenilikçi ruhu ile Almanya'nın en önemli iş ve ekonomi merkezi konumunda.

Almanya'nın 12 inovasyon merkezinden biri olan Stuttgart'taki de:hub, akıllı ürünler, mobilite ve endüstri 4.0'ı çevreleyen yenilikçi çözümler oluşturan Stuttgart'ın dijital ekosistemine dahil olma imkanı sağlıyor.

"Geleceğin endüstrileri" konusuna odaklanan Stuttgart'taki inovasyon merkezinde uluslararası, ulusal ve bölgesel 40'ın üzerinde şirket ve startup faaliyet gösteriyor.

Türkiye'nin attığı bu adım Alman medyasının da dikkatini çekti.

TOGG'un Avrupa'ya ilk adımı Alman basınında

Almanca yayın yapan Business Insider'ın haberinde, Türkiye'nin Almanya'daki müşterilere ulaşabilmek için önemli bir adım attığı belirtildi.

5 farklı model

Türkiye'nin küresel rekabette akıllı teknolojiler üreten markası olma hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdüren TOGG, üretime başlayacağı 2022 yılı itibarıyla Avrupa'nın klasik olmayan doğuştan elektrikli ilk SUV üreticisi olacak. TOGG, 2030 yılına kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üretecek.

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Yorumlar

Nur Ahmet

Eskiden Türkler geliyor diye korkuyordunuz,şimdi ise teknoloji ile geliyorlar ,bizler ilerleyeceğiz,yükseleceğiz,sizler ise gerileyceksiniz,bize muhtaç hale geleceksiniz.
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