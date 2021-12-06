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Teknoloji Yerli otomobil TOGG ABD'de boy gösterecek!
Teknoloji

Yerli otomobil TOGG ABD'de boy gösterecek!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun sosyal medya hesabından yerli otomobilin 5-8 Ocak tarihleri arasında ABD'de düzenlenecek "CES - Tüketici Elektroniği Fuarı"na katılacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 19:23:00 -
Yerli otomobil TOGG ABD'de boy gösterecek!

TOGG, ABD'de bu yıl 55'incisi düzenlenen CES - Tüketici Elektroniği Fuarı'na katılacak.

Konuya ilişkin Türkiye'nin Otomobili hesabında yapılan paylaşımda, "Bu yıl 55'incisi düzenlenen, teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES - Tüketici Elektroniği Fuarı'nda olacağız. 5-8 Ocak 2022 Las Vegas, ABD" ifadeleri yer aldı.

Paylaşımda ayrıca, "Yeni Lige Yolculuk" etiketi kullanıldı.

Türkiye geneli için sayı belli oldu

Türkiye'de bu yılın 11 ayında elektrikli otomobil satışları 2 bin 415 ve hibrit otomobil satışları da 45 bin 190 adetle geçen yılın toplam satışlarının üzerinde gerçekleşirken, 'yeşil otomobillerin' Türkiye otomobil pazarından aldığı payın henüz düşük olmasına karşın ilerleyen dönemlerde dünyadaki gelişmelerle birlikte yüksek seviyelere ulaşması bekleniyor.

TOGG, üretim bandından indiğinde, şarj altyapısının Türkiye genelinde elektrikli araç kullanımını destekler seviyede olması için de çalışmalar devam ediyor. 2030 yılına kadar TOGG başta olmak üzere 2 milyondan fazla elektrikli aracın yollarda olacağı öngörülüyor.

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