Yerli otomobil ile ilgili önemli gelişme!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen, Türkiye'nin heyecanla beklediği yerli otomobil projesinde çalışmalar son hız devam ediyor.06 Mayıs 2018 Pazar 08:46
11 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek programda Ortak Girişim Grubu (OGG)'nun kuracağı şirket ve projeyi yönetecek CEO'nun bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.
ŞİRKETİN İSMİ
Yerli otomobil projesini hayata geçirecek şirketin adının içinde "Türkiye" ve "Otomobil" de kelimelerinin de yer alacağı bir isimden oluşması ve şirket isminin kısaltmasının da marka ismi olarak kullanılması öngörülüyor. .
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