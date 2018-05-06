Yerli otomobil ile ilgili önemli gelişme!

11 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek programda Ortak Girişim Grubu (OGG)'nun kuracağı şirket ve projeyi yönetecek CEO'nun bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

ŞİRKETİN İSMİ

Yerli otomobil projesini hayata geçirecek şirketin adının içinde "Türkiye" ve "Otomobil" de kelimelerinin de yer alacağı bir isimden oluşması ve şirket isminin kısaltmasının da marka ismi olarak kullanılması öngörülüyor. .