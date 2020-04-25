Yerli oto takvimi tam gaz

Gemlik’te kurulacak fabrikanın temel atma tarihi konusunda büyük bir aksaklık öngörmediklerini söyleyen Otomotiv Sanayii Derneğinin (OSD) Yönetim Kurulu Toplantısına video konferansla katılan Varank, yaptığı konuşmada şu mesajları verdi: ‘’Türkiye’nin Otomobili ile ilgili çalışmalara aralıksız devam ediliyor. 15 Mart’tan itibaren Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu da ‘home office’ çalışmaya başladı ancak bu durum, işlerin ilerleyişinde hiçbir dezavantaj oluşturmadı. Yani yerli otomobil hayalimizde ciddi bir erteleme yok. Ekibimiz, Kore, İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya ve ülkemizdeki potansiyel tedarikçilerle görüşmelere devam ediyor. Bu süreçte TOGG klasik orijinal ürün üreticilerine (OEM) göre daha avantajlı bir pozisyona gelmiş oldu.

Aksama olmayacak

“Çevreyi kirletmeyen, elektrikli ve bağlantılı bir mobilite ekosistemi kurmanın peşindeyiz. Gemlik’te kurulacak fabrikanın (Türkiye’nin Otomobili) temel atma tarihine ilişkin olarak büyük bir aksaklık da öngörmüyoruz. İmkanlar doğrultusunda süreci değerlendireceğiz. En fazla birkaç haftalık değişiklikler olabilir. Fabrika ÇED raporunu alma aşamasında. Zemin etütleri de muhtemelen 10 gün içerisinde tamamlanacak.”

Otomotiv sektöründen 5 temel beklenti

Varank, sektördeki son dönem gelişmelerini de çok yakından takip etiklerini kaydederek, Almanya, Rusya, İspanya ve Portekiz’de olduğu gibi Türkiye’de de otomotiv fabrikalarının yeniden üretime başlama konusunda önemli sinyaller verdiğine dikkati çekti.

Ramazan ayı boyunca tedbirlere en üst düzeyde uyulursa, bayram sonrasında Türkiye’nin normal hayata geçişini hedeflediklerini vurgulayan Varank, şöyle konuştu: “Dolayısıyla otomotiv sektörünün de en iyi şekilde yeni normale hazırlıklı olması gerekiyor. Bu noktada da sizlerden 5 temel beklentimiz bulunuyor. İlk olarak, çalışanlarınızın sağlığını güvence altına alın, yeni normale dönüş sürecini çok iyi planlayın. İkinci olarak, atik olun. Talep yeniden canlanmaya başladığında piyasayı en iyi şekilde besleyin. Üçüncü olarak tedarikçi KOBİ’lerinize sahip çıkın. Dördüncü olarak, yerlileşme oranını artırmaya odaklanın. Son olarak ise, stratejik yatırım hamlelerinde cesur davranmanızı istiyoruz.”