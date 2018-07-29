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Yerli oto fırsat dolu

Dünkü mesaisinin bir bölümünü Dolmabahçe’de geçiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş’ı kabul etti. Bir saat süren toplantıda projenin yol haritası ele alındı.

29 Temmuz 2018 Pazar 09:37
Yerli oto fırsat dolu

Geçen hafta ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdikten sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile biraraya gelen 5 Babayiğit’ten sonra grubun üst düzey yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş, fırsatlarla dolu proje süreci konusunda Varank’ı ziyaret etti.

GİRİŞİMCİ FİRMALAR TAKİPTE

Bakan Mustafa Varank, bir saat süren görüşmeyle ilgili açıklamasında, “Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu CEO’su Sayın Mehmet Gürcan Karakaş ile verimli bir toplantı yaparak projenin yol haritasını değerlendirdik. Elektrikli otomobil, ileri teknoloji ekosisteminin de önemli bir öncüsü olacaktır” dedi ve mesajları verdi. “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ile ortaya çıkan bu projenin takipçisiyiz. Ülkemizin gelecekte çok önemli fırsatları yakalayabilmesi için otomobil projesinin mutlaka başarılı olması gerekiyor. Bu sadece bir otomobil projesi değil, yeni bir teknolojik ekosistem oluşturma hamlesidir. Dünyanın nereye yöneldiğinin farkındayız. Artık akıllı şehirler ile entegre otomotiv teknolojileri, yapay zeka tabanlı otonom sürüş algoritmaları, akıllı şarj alt yapıları ve benzeri alanlarda girişimci firmalarımız için fırsatlar bulunmaktadır. Bu fırsat penceresini çok iyi değerlendireceğiz. Dünya ile rekabette insan kaynağımız da, cesaretimiz de fazlasıyla var.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 09:37
  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  2. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu
  3. yerli otomobil

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