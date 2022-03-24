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Gündem Yerli mobil hız tespit sistemi Çorum'da kullanılmaya başlandı
Gündem

Yerli mobil hız tespit sistemi Çorum'da kullanılmaya başlandı

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen lazer tabanlı Medar Mobil Hız Tespit Sistemi'nin (MTS) Çorum'da kullanılmaya başlandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 15:42:00 -
Yerli mobil hız tespit sistemi Çorum'da kullanılmaya başlandı

Valiliğin açıklamasında, yerli ve milli imkanlarla üretilen Medar Mobil Hız Tespit Sistemi'nin her türlü hava şartlarında, araçta ve seyyar olarak kullanılabildiği, gece görüş özelliği sayesinde gece de hız tespiti yapabildiği belirtildi.

Çorum'da 4 yeni MTS'nin kullanımına başlanmasıyla İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timlerinin hız tespit cihazı sayısının 8'e yükseldiği aktarılan açıklamada, "Çorum İl Jandarma Komutanlığınca meydana gelebilecek trafik kazalarını önleyebilmek, sürücülerde gece ve gündüz yakalanma duygusunu üst düzeye çıkarabilmek için sorumluluk alanımızda bulunan kara yollarında her türlü hava şartlarında yeni radar sistemlerinin kabiliyetleri ölçüsünde hız denetimleri devam edecektir." ifadesine yer verildi.

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