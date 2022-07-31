Yerli Messi her an kaçabilir! Aman dikkat...

Sarı-lacivertlilerin genç oyuncusu ve Türk futbolunun Yerli Messi'si Arda Güler'i Premier Lig ekiplerinden Arsenal, transfer listesine aldı.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, yeteneklerini göstermeye başladıkça Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çekmeye başladı.

Arda Güler'in son olarak, İngiltere'nin dev kulüplerinden Arsenal'in gündemine geldiği öne sürüldü.

İngiliz basınından Daily Express'in haberine göre; geleceğin takımını inşa etmek için çaba sarf eden Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Arda Güler'i gündemine aldı.

"Es geçilmeyecek seviyede yetenekli"

Haberde hücum hattına genç bir oyuncu transfer etmek isteyen Arsenal'in, Cody Gakpo, Lucas Paqueta, Maxwel Cornet ve Edon Zhegrova'nın yanı sıra Arda Güler'i de listesine eklediği ifade edilirken, Türkiye'nin en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterilen Arda Güler'in, Arteta tarafından es geçilemeyecek seviyede yetenekli olduğu yazıldı.

35 milyon euro

Arda Güler'in geçtiğimiz sezon takım arkadaşlığı yaptığı Mesut Özil'e olan benzerliğine dikkat çekilen haberde, 17 yaşındaki yıldız için 25 milyon euroluk bir ücret belirlendiği ancak potansiyelini ortaya koyabilmesi halinde bu ücretin çok ucuz kalacağı belirtildi.

Arda Güler, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çıktığı 14 maçın yalnızca 2'sine ilk 11'de başlamış ve 3 gol 3 asistlik katkı sağlamıştı.



