1946 yılından beri kutlanmaya devam eden Yerli Malı Haftası'na çok kısa bir süre kaldı. Çeşitli etkinliklerle okullarda kutlanan ve yerli üretim bilincini aşılayan Yerli Malı Haftası bu yıl da kutlanacak. İşte, merakla araştırılan "Yerli Malı Haftası ne zaman?" sorusunun cevabı…

2020 Yerli Malı Haftası ne zaman?

Her yıl olduğu gibi 12-18 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olan yerli malı haftası, bu yıl da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası üzerine kutlanacak. Bu hafta boyunca tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi verilirken şiirler okunacak, konuşmalar yapılacak, skeçler ve oyunlar oynanacak.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını devam ederken, bu yılki etkinliklerin durumu henüz belli olmadı. Konuyla alakalı ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.