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Gündem Yerli Malı Haftası ne zaman?
Gündem

Yerli Malı Haftası ne zaman?

Türkiye'de tüm okullarda kutlanan belirli günler ve haftalardan olan Yerli Malı Haftası'nın bu yıl ne zaman kutlanacağı merak edilenler arasında yer aldı. Yerli Malı Haftası'nın 2020 yılında ne zaman olduğunu sorgulayan öğrenciler ve veliler, konuyla alakalı araştırmalar yapıyor. Peki, 2020 Yerli Malı Haftası ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-11-13 00:16:00 -
Yerli Malı Haftası ne zaman?

1946 yılından beri kutlanmaya devam eden Yerli Malı Haftası'na çok kısa bir süre kaldı. Çeşitli etkinliklerle okullarda kutlanan ve yerli üretim bilincini aşılayan Yerli Malı Haftası bu yıl da kutlanacak. İşte, merakla araştırılan "Yerli Malı Haftası ne zaman?" sorusunun cevabı…

2020 Yerli Malı Haftası ne zaman?

Her yıl olduğu gibi 12-18 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olan yerli malı haftası, bu yıl da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası üzerine kutlanacak. Bu hafta boyunca tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi verilirken şiirler okunacak, konuşmalar yapılacak, skeçler ve oyunlar oynanacak.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını devam ederken, bu yılki etkinliklerin durumu henüz belli olmadı. Konuyla alakalı ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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