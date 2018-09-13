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Yerli keskin nişancı tüfeği seri üretime geçti

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun Milli Piyade Tüfeği'nden yola çıkarak ürettiği Keskin Nişancı Tüfeği KNT-76 seri üretime geçti.

13 Eylül 2018 Perşembe 11:39
Yerli keskin nişancı tüfeği seri üretime geçti

MKEK’in internet sayfasında seri üretimi yapılan silahlar bölümünde yayınlanan bilgilere göre KNT-76 da aynı MPT-76 gibi Kırıkkale Silah Fabrikasında üretiliyor.

Aynı “Gaz Piston Hareketli Döner Başlı Kilitlemeli” mekanizmaya sahip tüfek yarı otomatik ateşleyebiliyor. MPT-76 otomatik ve yarı otomatik ateşleyebiliyordu. İki tüfeğin ateşlediği merminin ilk hızı aynı kalırken KNT’de tetik hassasiyeti beş Newton düşürüldü.

Böylece tetiğin daha yumuşak hareketle daha az basınçla harekete geçmesi sağlandı. Bu düşürme tetik hareketi sırasında istemsiz namlu hareketinin önüne geçecek. Şarjör kapasitesi değişmezken KNT-76 500 gram ağırlaştı. Etkili menzil 600 metreden 800 metreye yükselirken bunu 406 mm’den 508 mm’ye uzayan namlu sağladı. Bu namlu uzunluğu KNT-76’da merminin dağılımını 1.5 MOA’ya düşürüldü.

MPT-76’da bu 4 MOA idi. Bu özelliklerle KNT-76’nın manga içinde keskin nişancı görevlerine kullanımının önü açıldı. MOA, İngilizce "Minute of Angle" ya da "Minute of Arc" terimin kısaltmasıdır. Türkçe dakika anlamına gelen bu terim bir açı birimidir. Belli bir mesafeden merminin hedefte ne kadar dağıldığını standart olarak hesaplamaya yarar.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 11:39
  1. Kırıkkale
  2. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
  3. Yerli keskin nişancı tüfeği

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