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Yerli karpuz tezgahta yerini aldı

Osmaneli ilçesinde yetiştirilen yerli karpuz, pazar tezgahlarında 75 kuruş fiyatıyla yerini aldı.

15 Temmuz 2018 Pazar 11:47
Yerli karpuz tezgahta yerini aldı

Bilecik'te karpuz üretimin merkezi haline gelen Osmaneli'nde yerli karpuzu kilosu 75 kuruştan pazarda satılmaya başlandı.

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Merkez Hürriyet Mahallesinde kurulan Kapalı Pazar'da karpuz satıcılığı yapan Beycan Güneş sezonun başladığı günden bu yana müşterilerinin hep yerli karpuz sorduğunu belirterek, şu sözleri kaydetti:

"Şu anda yerli karpuzumuz çıktı. Osmaneli karpuzumuz hem lezzetli ve sulu. Damak tadına hitap ediyor. Doktorların dediği gibi karpuzun insan sağlığında büyük faydası var. Müşterilerimiz hep yerli karpuz soruyordu. Fiyatların düşmesini sağlayan yerli karpuzu vatandaşlar doyasıya yiyebilecekler. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da karpuzun kilogramını kilosunu 75 kuruştan satışa sunuyoruz. Satışlardan memnunuz."

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 11:47
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