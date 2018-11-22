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Yerli kabileler ABD'li misyoneri öldürdü

ABD'li bir misyoner, Hindistan'da bulunan yerli kabileler tarafından yasaklı bölgede, ok ve yay ile öldürüldü.

22 Kasım 2018 Perşembe 21:05
Yerli kabileler ABD'li misyoneri öldürdü

Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı bir misyoner, Hindistan’ın modern hayattan izole olan Andaman ve Nicobar Adaları’nda yaşayan yerli kabileler tarafından ok ve yay ile öldürüldü.

ABD’li misyoner John Allen Chau, Hristiyanlığı yayma amacıyla geldiği Hindistan’ın, modern dünyadan izole olarak yaşayan yerel kabilelerin korunması adına girişlerin yasaklandığı Andaman ve Nicobar Adaları’nda yerli kabileler tarafından ok ile öldürüldü. Bölgedeki balıkçıların verdiği bilgilere göre, misyoner Chau, adaya son ziyaretinde balıkçılardan bir tekne alarak Kuzey Sentinel Adaları’na doğru ilerledi. Daha sonra tek başına bir kano ile sahile ulaşan Chau, adaya ayak basar basmaz ok ve yayla saldırıya uğradı. Yetkililer, Chau’un bedenini bulmak için olayın gerçekleştiği bölgeye helikopter ve bir gemi gönderdi. Chau’nun adaya ulaşmasına yardım eden 5’i balıkçı olmak üzere 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Polisin ise Hintli antropologlar ve orman zabıtalarının da bulunduğu bir ekibin yardımıyla olayı çözmeye çalıştığı kaydedildi.

"Allen’in bedenine ulaşamadık"

Andaman ve Nicobar Adaları Polis Genel Müdürü Dependra Pathak yaptığı açıklamada, “Adaya güvenli bir mesafeden yaklaşıyoruz. Henüz Allen’in bedenine ulaşamadık, bu günler alabilir” dedi. Pathak, kabileye ve onların doğal yaşam alanlarına hiçbir anlamda zarar vermemek için çok dikkatli olmaları gerektiğini ve çok hassas bir bölge olduğu için olayın çözümünün zaman alacağını belirtti.

“Kendi özgür iradesi ile gitti, yerlileri suçlamıyoruz”

Ailesi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Chau’nun adaya kendi özgür iradesi ile gittiğini, bu sebeple yerlileri suçlamadıklarını ifade etti.

Kabileler ile iletişim kurmak tamamen yasak

Sentineller’de yaşayan yerli kabilelerin doğal yaşamlarını korumak adına onlar ile iletişim kurmak tamamen yasak. Bu kabilenin tamamen izole olarak bırakılmaya çalışılmasının sebebi ise grip ve kızamık gibi en ufak hastalıklar dahil dışarıdan gelecek her türlü tehlikeye karşı korunmasız olmaları.
Hindistan hükümeti ise 2017 yılında yerli kabilelerin fotoğraf ve videolarını çekenlere 3 yıla kadar cezası verileceğini duyurmuştu.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 21:05
  1. Hindistan
  2. ABD

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