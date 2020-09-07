Yerli imkânlarla yeni eklemeli imalat makinesi üretilecek

Genel Müdür Ahmet Özkayan, yeni makinenin üzerinde daha fazla lazer yer alacağını kaydetti. Eklemeli imalat makinelerinin savunma sanayii ve havacılık sektörüne büyük katkılarının olduğuna dikkati çeken Özkayan, şöyle devam etti: “Bunlar çok stratejikti. Artık günümüzde tasarımlar ve konseptler değişti. Ar-Ge ile mevcut bilinen üretim teknolojileri de değişti. Bildiğimiz CNC ve konvansiyonel makineler yeni yapılara cevap veremiyor. Dolayısıyla özgün ve özgür tasarımlarda mutlaka 3D sistemler gerekli. Eklemeli imalat burada olmazsa olmaz, ön plana çıkıyor.”