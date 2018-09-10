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Yerli İHA'lar 2023'ten önce uçacak! Yetkili isim açıkladı

İnsansız Hava Araçları (İHA) sistemleri geliştirici ve üreticisi Baykar'ın Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli savunma araçları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "İnsansız savaş uçağını inşallah 2023 öncesi, 1.5 ton yük taşıyabilen daha stratejik görevler yapan insansız hava aracını da inşallah 2019'da uçuracağız" dedi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 14:45
Yerli İHA'lar 2023'ten önce uçacak! Yetkili isim açıkladı

Türk savunma sanayisinin geliştirdiği milli İHA ve SİHA'lar (Silahlı İnsansız Hava Aracını) güvenlik güçlerine büyük katkı sağlıyor. Türkiye, son yıllarda envantere katılan İHA ve SİHA'larla hava sahasını kontrol eden en etkin ülkelerden biri haline geldi.

TSK, taktik ve operatif sınıfta gelişmiş ülkelerle rekabet edebilir düzeydeki İHA ve SİHA'lar sayesinde terör örgütüne ait belirlediği hedefleri imha ediyor. Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Baykar'ın merkezinde müjdeyi verdi.

İnsansız savaş uçağının ne zaman kullanılacağı ile ilgili Bayraktar, "İnsansız savaş uçağını inşallah 2023 öncesi ve 1.5 ton yük taşıyabilen daha stratejik görevler yapan insansız hava aracı da inşallah 2019'da uçuracağız. Türkiye SİHA da satmaya başladı.2012 de biz minilerini satmıştık. Şimdi büyükleri gitmeye başladı. Katar, Ukrayna olmak üzere 3-4 yer var" dedi.

"3 YILIM GÜNEYDOĞU'DA GEÇTİ"

Terör olaylarının son iki yıl azalmasında İHA'ların büyük katkı sağladığını dile getiren Selçuk Bayraktar, "Ne insansız hava araçlarını ne de mühimmatlarını bize dışarıdan vermiyorlardı" dedi ve ekledi:

"Terörü bitirmek istemiyorlardı. Son iki senedir terör olayları çok azaldı niye çünkü insansız hava araçları çok etkili kullanılıyor. 58 tanesi Bayraktartan. Şu an biz konuşurken de 15 tanesi havada. Bu sayı git gide artacak 50 olacak. İnsansız hava araçlarını da teslim ettiğimizde iş bitmiyor. Eğitimlerini de biz veriyoruz. Benim üç senem ekiple beraber Güneydoğu da geçti. Afrin operasyonunda da çok özel teknolojilerle İHAlarımız donatıldı. Bayraktar TB1 kendi sınıfında dünyanın en iyisi. Türkiye kadar terörle mücadele harekatı yapıp bu kadar teknolojiyi kulnanan başka ülke yok."

"PARAYLA ÖLÇÜLMEZ BİR KATKI"

Baykar'ın üretimiyle Türkiye'nin İHA ithalatı yapmasının önünün kesilmesinin ülkeye maddi katkısının hatırlatılması üzerine Selçuk Bayraktar, "Bu parayla ölçülmez; ölçülecek olsa milyarlarca dolardır" dedi.

Baykar'ın kendi içinde akademik bir kurum gibi çalıştığını ifade eden Bayraktar, "Lise çağlarından itibaren bizim çekirdek ekibimizin kadrosu bir yerde çalışmış değil kendi içimizde yetişmiş. Kendi içimizden yetiştiriyoruz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 14:45
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  • enisteeniste29 dk önce
    aslan eniste...
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