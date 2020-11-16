Yerli “el bombası kutusu” TSK envanterine girmeye hazır

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, EBK-M44 El Bombası Kutusu’nun yüzde 100 yerli ve milli olarak Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) tarafından üretildiğini ve TSK’nin envanterine girmeye hazır hale geldiğini duyurdu. Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, EBK-M44 El Bombası Kutusu hakkında bilgi verdi.



Kendisi küçük, etkisi büyük



Mehmetçiğin ihtiyaç, talep ve deneyimleriyle sahada avantaj sağlayacak yeni ürünler geliştirmeye devam ettiklerini belirten Demir, şunları kaydetti: “EBK-M44 El Bombası Kutusu, meskun mahal ve özel saha operasyonları için sağlam, hafif ve işlevsel yapısıyla yüzde 100 yerli ve milli olarak STM tarafından üretildi. Her türlü çevre koşuluna uygun EBK-M44, iki saniye içinde silahı bırakmadan, tek elle el bombasını kullanma imkanı veriyor. Çift emniyet sistemli EBK-M44, pimi çekilmiş olsa bile el bombasını geri koyma ve taşıma imkanıyla operasyonun güvenli şekilde sürmesini sağlıyor. Kendisi küçük, etkisi ve faydası çok büyük olan EBK-M44, girdiği tüm zorlu testleri başarıyla tamamlayarak TSK’nın envanterine girmeye hazır hale geldi.”



Hem sol hem sağ atışa elverişli



Demir, paylaşımında ayrıca EBK-M44 hakkında bir videoya da yer verdi. Söz konusu videoda Demir’in paylaştığı bilgilere ek olarak EBK-44’ün kullanıcı dostu tasarımı ile hem sağ hem sol elle atışa uygun olduğu belirtildi.



EBK-M44, iki yanında bulunan mandala basılmasıyla kapak sistemi açılıyor ve kullanıcı el bombasını kullanıma hazır halde eline alabiliyor. Bomba pimi, dayanıklı paraşüt ipiyle sisteme bağlı olduğu için, EBK-M44’ün üzerinde kalıyor ve kullanıcı bombayı doğrudan hedefe gönderebiliyor. Kullanıcı, pimi çektikten sonra atıştan vazgeçerse el bombasını EBK-M44’e geri koyabiliyor. EBK-M44 pimi çekilmiş vaziyette de güvenli taşıma ve kullanma olanağı tanıyor. Sistem üzerindeki yaylar ve pim hariç, tüm parçaları dayanıklı plastik malzemeden imal edilen EBK-M44’ün toplam ağırlığı ise 155 gram.