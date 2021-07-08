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Gündem Yerli Düşünce Derneği’nden Nazarbayev’e Onur Plaketi
Gündem

Yerli Düşünce Derneği’nden Nazarbayev’e Onur Plaketi

Bağımsız Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı, Türk dünyasının aksakalı Nursultan Nazarbayev’e, Yerli Düşünce Derneği’nde düzenlenen, “Yesevi Yolunun Sırrı, Türk Dünyasının Kalbi Türkistan” temalı törenle, Onur Plaketi takdim edildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 09:54:00 -
Yerli Düşünce Derneği’nden Nazarbayev’e Onur Plaketi

 Mustafa Şaşmaztürk  Ankara 

Plaketi Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulu’ya takdim eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, şunları dile getirdi:

Tarihi bir adım

“19 Haziran 2018’de Bilge Lider Nursultan Nazarbayev bir karar alıyor, Güney Kazakistan ismini Türkistan yapıyor. Bu ne demek, yüzyıllardır Türk dünyasının üzerindeki manevi baskıyı yırtıp söküp atıyor. Türkistan adı verilir verilmez şiirlerini okuturlar. Macar atanın ruhu şaad oluyor. Diğer taraftan Anadolu Kışlalarının muzaffer orduları diye ta Özbekistan’dan Türkistan’dan şiirler yazan Abdulhamid Süleyman Çolpan atamızın ruhu şaad oluyor.

Türkistan ışık saçacak

Aynı zamanda önce bölgeye sonra dünyaya barışı, güvenliği, refahı, özgürlüğü taşıyan İpek Yolu’nun merkezi Türkistan ayağa kalkıyor. Önce bölgeye barışı, huzuru, güvenliği taşıyacak sonra dünyaya inşallah. Türk’ün birliği ve beraberliği dünyaya barışı nizam ve merhamet medeniyetini taşımıştır. Sömürge medeniyetini insanlar üzerindeki tasarrufu nizam ve merhamet medeniyetinin çocuklarının tarih sahnesine çıkmasıyla son bulacak.”

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