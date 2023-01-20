Yerli doğal gazla ilgili dikkat çeken tespit! 'Fiyatları artık Türkiye belirleyecek'

Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz. milyonların yüzünü güldürdü. Bu gelişmenin kısa bir süre içerisinde önemli faydaları ortaya çıkarması bekleniyor. Konuşla ilgili Vatan Gazetesi'nde önemli tespitler yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'deki Çaycuma-1 kuyusunda denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi bulduğunu ve bölgedeki keşif miktarının 710 milyar metreküpe yükseldiğini duyurmuştu. Verilen müjde sonrası Karadeniz gazının faturaya yansıyıp yansımayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. MÜSİAD Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı Altuğ Karataş, Türkiye'nin doğal gaz arama faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda bulunarak, Karadeniz gazını faturaya nasıl yansıyacağıyla ilgili bilgi verdi.

"ENERJİ BAĞIMSIZLIĞINA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"

Karataş, Türkiye'nin doğal gaz keşfinin enerji bağımsızlığı için önemli bir konu olduğunun altını çizerek, "Maliyetten bağımsız olarak söylemek gerekirse doğal gaz arama çalışmalarının en büyük yararı enerji arzında ihtiyacımızı ve enerji üretim kapasitemizi arttıracak olmasıdır. Bu keşifler sayesinde Türkiye'nin dışa enerji bağımlılığı düşecektir. Öte yandan enerji bağımsızlığı dediğimiz konunun birçok boyutu var. Özellikle enerjide bağımsızlık Türkiye için kritik noktalardan bir tanesi olarak öne çıkıyor. Bu keşiflerde Türkiye'nin enerji bağımsızlığına büyük katkı sağlayacaktır. Örneğin şu an İran mesela Türkiye'ye doğal gaz arzında yüzde 70 kısıntı yaptı. Biz kendi gazımızı Mart ayında çıkaracağız. Neredeyse İran'dan aldığımız gazın yarısı kadar kısmını şebekeye basmaya başlayacağız. Bu durumda kış aylarında farklı faktörlerden dolayı ortaya çıkan sizi zor durumda bırakabilecek dönemsel tüm hamleleri etkisiz hale getirmiş oluyorsunuz." dedi.

"TÜRKİYE ENERJİ ANLAMINDA SÖZ SAHİBİ OLACAK"

Doğal gaz keşifleriyle birlikte Türkiye'nin enerji konusunda uluslararası söz sahibi olacağını ifade eden Karataş, "Doğal gaz keşfi ile Türkiye uluslararası piyasalarda oyuncu olmaya başlıyor. Türkiye birkaç gün önce Bulgaristan ile bir anlaşma yaptı. Burada sadece dünyadaki sıvılaştırılmış doğal gazın Türkiye'ye gelişi Bulgaristan'a satışı değil. Belki de bizim Karadeniz'den çıkacak olan gazın bile satışı mümkün olacak. Yani Türkiye'nin uluslararası enerji piyasalarında satıcı bağlamında bir oyuncu olabilecek." ifadelerini kullandı.

"DOĞAL GAZ DEPOLARI DOLMUŞ DURUMDA"

Türkiye'nin enerji merkezi olma anlamındaki adımlarından da bahseden Karataş, "Silivri'de ve Tuz Gölü'nde gaz depoları kurduk. Bu gaz depoları dolmuş durumda. Şuan İran gazı keserse bile bizi etkilemeyecek şekilde doğal gazımız mevcut. Aslında Türkiye en önemli deposunu Karadeniz'deki Sakarya bölgesinde inşa etmiş durumda. O bölgeyi aynı zamanda bir doğal gaz deposu gibi düşünmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

"DÜNYADA DOĞAL GAZ FİYATINI TÜRKİYE BELİRLEYECEK"

Türkiye'nin dünyada bir gaz merkezi olma yönündeki adımlarını değerlendiren Karataş, "Türkiye'nin enerji merkezi olma yönündeki adımlarını komşularımız hatta dünyadaki büyük enerji oyuncuları dile getiriyor. Dünyada doğal gaz merkezi olma yolunda ilerlerken Türkiye kendi gazını da çıkartıyor. Bu yönde yatırımlar devam ettikçe Türkiye doğal gazda fiyatı belirleyecek konuma gelecektir." dedi.

"KARADENİZ'DEKİ GAZ REZERVİNİN 1 TRİLYON METREKÜPE ULAŞMASI BEKLENİYOR"

Öte yandan Türkiye'nin gaz arama faaliyetlerinin devam ettiğine vurgu yapan Karataş, "Dünyanın en önemli gaz ve petrol arama filolarından birine sahibiz. Şu an Doğu Akdeniz'den yeni keşifler gelebilir. Karadeniz'den de yeni haberler bekleniyor. Karadeniz'de bulunan 700 milyar metreküplük gaz rezervinin 1 trilyon metreküplük doğal gaza ulaşabileceği ifade ediliyor." diye ifade etti.

"TÜRKİYE DOĞAL GAZDA MUAZZAM BİR SÜBVANSİYON UYGULUYOR"

Yerli doğal gazın vatandaşların cebine nasıl yansıyacağı ile ilgili bilgi veren Karataş, "Türkiye muhteşem bir doğal gaz terminali inşa etti. Doğal gaz konusunda büyük bir yatırım gerçekleştirdi. Yerli doğal gaz kullanıma alındığı zaman vatandaşlar için bir indirim söz konusu olabilir. Bunun yanında Türkiye dünyadaki doğal gaz fiyatlarına göre vatandaşa muazzam bir sübvansiyon uyguluyor. Yani evlere giren doğal gaz aslında hali hazırdı indirimli olarak vatandaşa yansıyor. Ama buna rağmen yerli doğal gaz vatandaşın cebine de ekstra bir indirim olarak yansıyabilir." dedi.