Yerli dizilerde 'eşcinsel sapkınlık' normalleştiriliyor!

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Tüm dünyada ciddi bir küresel güç haline dönüşen eşcinsel sapkınlık televizyon, dergi, gazete ve internet gibi kitle iletişim araçları kullanılarak özelliklere gençlere aşılanmaya çalışıyor.

Yahudi asıllı Amerikalı finans spekülatörü George Soros’un insanlığın nüfusunu azaltmaya yönelik karanlık planlarının neticesi olarak insan neslinin devamı için büyük tehlike haline gelen 'eşcinsel yapılanma', küresel karanlık odaklar tarafından fonlanarak giderek yaygınlaştırılıyor.

Hedef İslam gençliği!

"Eşcinsellik" tarihte hiç olmadığı kadar 'cinsel tercih' etiketi ile Batı’da artık 'normalleşme' düzeyine geldi. Yeni hedef ise Türkiye olmak üzere tüm İslam coğrafyası.

Yabancı dizi furyasına Türk dizileri de ayak uydurdu!

Türkiye’de de geniş bir izleyici kitlesine sahip olan batı kaynaklı dizi ve filmlerde eşcinsellik basite indirgenerek normal bir durummuş gibi lanse ediliyor. Yabancı dizi furyası ile 'eşcinsel sapkınlığı' normalleştirme çabalarından cesaret alan Türk dizi yapımcıları da 'eşcinsel karakterleri' ön plana çıkarmaya başladı.

Eşcinseller 'şirin' gösteriliyor

Önceki yıllarda halkın tepkisinden çekinen yapımcılar, meydanı boş bulmuş olacak ki dizileri eşcinsel karakterlerle doldurdu. Her akşam diziler aracılığıyla milyonların ekranlarına yansıyan 'eşcinsel sapkın karakterler' ise genelde 'komik', 'sempatik', veya 'mağdur' olarak lanse ediliyor.

Dizilerde LGTBI karakterlere ilk olarak 'Kılıç' dizisinde yer verilmişti. Ancak kamuoyunun tepkisini alan yapımcılar ‘eşcinsel’lere bir süre dizilerde yer vermemişti. Ancak son dönem dizilerine bakıldığında dizi yapımcılarının bu eşiği aştığı görüldü.

Yerli dizilerde 'Eşcinsel' karakterler çoğaldı

Erkenci Kuş, Kiraz Mevsimi, Kiralık Aşk, Avlu, Kayıp Şehir gibi son yıllarda Star TV ve ABD merkezli Fox TV başta olmak üzere birçok ulusal kanalda ekrana gelen dizilerde çok sayıda eşcinsel karaktere yer verildi.

"Erkenci Kuş" adlı dizide 'Cengiz' (cey cey), "Kiraz Mevsimi"nde 'Olcay', "Kayıp Şehir"de trans karakter 'Duygu', "Avlu" dizisinde trans kadın 'Bade', "Kiralık Aşk" dizisindeki 'Koray' karakteri, "Mükemmel Çift" dizisinin Yiğit'i, "Bir İstanbul Masalı"nın 'Zekeriya' karakteri ve "20 Dakika"nın ise 'Özgür'ü bu tiplemelerden sadece birkaçı.

RTÜK nasıl izin veriyor?

Her akşam genç, yaşlı milyonlarca vatandaşın televizyon ekranlarında oynayan dizilerde alenen teşhir edilen bu sapkınlığa karşı RTÜK’ün ne zaman harekete geçeceği merak ediliyor. Kamuoyu televizyon yayınlarında içki, sigara ve cinsellik içeren sahnelere izin vermeyen RTÜK’ün, bilimsel olarak ‘hastalık’ olan değerlendirilen eşcinsel sapkınlığa karşı da tedbir almasını istiyor.

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