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Yerli DAR, mini hale getirildi

Yerli ve milli imkanlarla üretilen Duvar Arkası Radar (DAR), çeşitli talepler doğrultusunda yeniden tasarlanarak tek kişinin rahatlıkla kullanabileceği hale getirildi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:04
Yerli DAR, mini hale getirildi

Radyo frekansı (RF), radar teknolojileri, elektronik harp ve simülasyon konularında yeni kabiliyetler kazanmayı hedefleyen Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), bu alanlardaki ilk ürününü DAR ile ortaya koydu.

STM, yurt dışında güvenlik güçlerince operasyon ve rehine kurtarmada sıkça kullanılan ve duvar arkasında canlı varlığına ilişkin bilgi veren radarı yerli olarak üreterek kullanıma sundu.

Geçen sürede, kullanıcıların görüşü doğrultusunda, tek personelin 2 eliyle radarı duvara tutması şeklinde kullanılabilen DAR’ın boyutları küçültülüp hafifletildi. Mekanik tasarım ve iç yerleşim yenilenip boyut ve ağırlık anlamında ciddi kazanımlar sağlandı.

Bununla da yetinmeyen STM, DAR'ı farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek bir ürün ailesine dönüştürmek için kolları sıvadı. Bu kapsamda, araca monte edilerek duvarların arkasındaki hedeflerin uzaktan tespitine olanak sağlayan Uzaktan Engel Arkası Hedef Tespit Sistemi (UHTES) ve Mini Duvar Arkası Radar (m-DAR) geliştirildi.

ÖZEL KUVVETLERİN YANI BAŞINDA OLACAK

m-DAR konusundaki çalışmalarda sistem tasarımı tamamlandı, prototip ürün ortaya konuldu. SEDEC Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda sergilenen m-DAR'a ilişkin testlerin kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.

Radar, daha küçük boyut ve ağırlığa sahip olarak düşük maliyetle tasarlandı, bunun yanında DAR'dan daha kısıtlı kabiliyetlere sahip bulunuyor.

Operasyon halindeki ve gezici durumdaki özel kuvvetler tarafından kolaylıkla taşınıp kullanılabilecek m-DAR, personel tarafından tek elle kullanılıp kontrol edilebiliyor. Radar, güvenlik güçlerine, bir oda/kapalı alana girmeden önce içeride canlı var/yok bilgisini alabilme imkanı sağlıyor.

Hedeflerin hassas konumları ve kesin sayıları da radardan öğrenilebiliyor. Operasyonel anlamda böyle bir bilginin personel tarafından rahatlıkla taşınabilen ve nispeten daha düşük maliyetli bir cihazla elde edilmesi güvenlik güçleri açısından önem taşıyor.

KRİTİK DURUMLAR İÇİN İDEAL ÇÖZÜM

m-DAR, görsel erişim imkanının olmadığı kapalı mekanlarda bulunan insanların varlığını tespit etmek ve radara olan mesafesini kestirmek için radyo frekans (RF) dalgalarını kullanıyor.

Ultra geniş bant radar tuğla, alçıpan, ahşap, plastik, beton gibi duvar ve malzemelere nüfuz edebiliyor.

Hareketli ve sabit insanların tespitini gerçekleştirebilen radar, uzuv hareketleri gibi makro, nefes alıp verme, kalp atışı gibi mikro hareketlere duyarlılık gösteriyor.

Tek elle kullanılabilmesi sayesinde personelin diğer eli silah tutmak veya benzeri operasyonel amaçlar için serbest kalıyor. m-DAR, boyut ve ağırlık sınırlamalarının kritik olduğu durumlar için ideal çözüm sunuyor.

Radar, bina içinde bulunan insanların tespit edilmesinin kritik önem taşıdığı rehine kurtarma operasyonları, terörle mücadele operasyonları ve benzeri durumlarda kullanılabiliyor.

Ağırlığı 1,5 kilogram olan m-DAR, batarya ile en az 1 saat görev yapabiliyor.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:04
  1. Duvar Arkası Radarı
  2. m-DAR

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