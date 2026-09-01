2 bin iç çamaşırı apar topar toprağa gömüldü! Sebebi ağızları açık bıraktı

Araştırmanın sonuçlarına göre, yeraltı ekosisteminin durumu arazinin kullanım amacına göre büyük farklılıklar gösteriyor: Binaların etrafını saran tek tip çim alanlar ve işlenen tarım arazileri, en düşük canlılık belirtisine sahip ve biyolojik aktivitenin en zayıf olduğu bölgeler olarak kayıtlara geçti. İnsan eliyle bakımı yapılan özel bahçelere gömülen kumaşların yarısından fazlası kısa sürede yok oldu. Bu durum; solucan, bakteri ve mantar gibi ayrıştırıcı organizmaların yoğun ve aktif çalıştığını doğruladı.