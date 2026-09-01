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2 bin iç çamaşırı apar topar toprağa gömüldü! Sebebi ağızları açık bıraktı

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2 bin iç çamaşırı apar topar toprağa gömüldü! Sebebi ağızları açık bıraktı

Bilim insanları, ülke genelinde 2 binden fazla pamuklu iç çamaşırını toprağa gömdü. Kararın sebebi, herkesi şaşkına çevirdi.

#1
Foto - 2 bin iç çamaşırı apar topar toprağa gömüldü! Sebebi ağızları açık bıraktı

Toprak kirliliği ve biyolojik çeşitlilik kaybına dikkat çekmek isteyen bilim insanları, İsviçre genelinde toprağa 2 bin adet pamuklu iç çamaşırı gömerek sıra dışı bir araştırmaya imza attı. Zürih Üniversitesi liderliğinde yürütülen projenin sonuçları, toprağın kullanım şeklinin yer altı ekosistemini doğrudan etkilediğini ve küresel gıda zincirinin temeli olan üst toprak kalitesinin hızla düştüğünü gözler önüne serdi.

#2
Foto - 2 bin iç çamaşırı apar topar toprağa gömüldü! Sebebi ağızları açık bıraktı

Binden fazla gönüllünün desteğiyle yürütülen projede, bahçelerden tarlalara kadar pek çok farklı noktaya 2 binden fazla pamuklu iç çamaşırı ve binlerce çay poşeti yerleştirildi. İki aylık bekleme süresinin ardından topraktan çıkarılan nesnelerin bozunma oranları incelendi. Çıkarılan çamaşırların bazılarının ilk günkü gibi sağlam kaldığı, bazılarının ise neredeyse tamamen eriyerek geriye sadece dikiş ipliklerinin kaldığı görüldü. Bu farklılık, yer altındaki canlı yaşamı ve biyolojik aktivite seviyeleri arasındaki devasa uçurumu kanıtladı.

#3
Foto - 2 bin iç çamaşırı apar topar toprağa gömüldü! Sebebi ağızları açık bıraktı

Araştırmanın sonuçlarına göre, yeraltı ekosisteminin durumu arazinin kullanım amacına göre büyük farklılıklar gösteriyor: Binaların etrafını saran tek tip çim alanlar ve işlenen tarım arazileri, en düşük canlılık belirtisine sahip ve biyolojik aktivitenin en zayıf olduğu bölgeler olarak kayıtlara geçti. İnsan eliyle bakımı yapılan özel bahçelere gömülen kumaşların yarısından fazlası kısa sürede yok oldu. Bu durum; solucan, bakteri ve mantar gibi ayrıştırıcı organizmaların yoğun ve aktif çalıştığını doğruladı.

#4
Foto - 2 bin iç çamaşırı apar topar toprağa gömüldü! Sebebi ağızları açık bıraktı

Bilim insanları, bahçelerdeki bu hızlı erimenin her zaman sağlıklı bir toprak yapısına işaret etmediğini; bilinçsiz ve aşırı gübre kullanımından kaynaklanan yapay bir besin yüklemesinin de sonucu olabileceğini vurguladı.

#5
Foto - 2 bin iç çamaşırı apar topar toprağa gömüldü! Sebebi ağızları açık bıraktı

Gıda ihtiyacının neredeyse tamamını karşılayan ve okyanuslardan sonra en büyük karbon deposu olan üst toprağın hızla kalitesizleşmesi, gezegenin geleceği için kritik bir risk oluşturuyor. Uzmanlar, toprak altındaki bu sessiz tehlikeye dikkat çekmek ve kamuoyu farkındalığı oluşturmak amacıyla kullanılan "İç Çamaşırı Endeksi"nin pratik ve çarpıcı bir ölçüm aracı olduğunu belirtiyor.

#6
Foto - 2 bin iç çamaşırı apar topar toprağa gömüldü! Sebebi ağızları açık bıraktı

Elde edilen kapsamlı veriler, küresel çapta toprak koruma stratejilerinin yeniden şekillendirilmesi ve arazi kullanım alışkanlıklarının vakit kaybetmeden değiştirilmesi gerektiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

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