12’nci kattan düştü, hayata tutundu! Ecrin iyileşince hayalini gerçekleştirdi

Hastanedeki tedavisi sırasında Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Karaca, “Önceliğim gecekondu mahallesinde yaşayan çocuklara pasta ikram etmek ve tarım işçilerinin çadırda kaldığı bölgelerde yaşayan çocuklara oyuncak dağıtmak. Ayrıca düştüğüm yerde büyük bir masa kurmak istiyorum. Bütün ihtiyaç sahipleri ve olayı gören kişilerle birlikte orada yemek yiyip, çocuklara oyuncak dağıtmak istiyorum” dedi. Olaydan yaklaşık 4 ay sonra sağlığına kavuşan Ecrin Deniz Karaca, hayalini gerçekleştirmek için pasta yaptırdı. Karaca, düştüğü yerde arkadaşları ve ihtiyaç sahibi çocuklarla birlikte pasta kesip mutluluğunu paylaştı. Ecrin, yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada, rüyasında gördüğü daha önce babasıyla birlikte yardım erzakı götürdüğü Melek Alibek'i (5) de etkinliğe getirildi. Ecrin, bir araya geldiği kıza sarılıp öptü. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Ecrin Deniz Karaca, “Hastanede rüyamda Melek’i görmüştüm. Üzerinde bu kıyafet varken, tam düştüğüm noktada bana sarıldığını görmüştüm. Onun da burada olmasından dolayı çok mutluyum” dedi. Hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Karaca, “Hastanede yattığım sırada iyileşmenin, burada arkadaşlarım ve ihtiyaç sahibi çocuklarla pasta kesmenin hayalini kuruyordum. Burada olduğum ve bu ana tanıklık ettiğim için çok mutluyum. Bundan sonra babamla birlikte ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmeye devam edeceğim. Hastalık sürecimi atlattım, şu an fizik tedavimin son aşamasındayım. Okulum açılacak, arkadaşlarımla bir araya geleceğim. Hepsini çok özledim. Bir araya gelmek için gün sayıyorum” dedi.