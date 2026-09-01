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12’nci kattan düştü, hayata tutundu! Ecrin iyileşince hayalini gerçekleştirdi

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DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

12’nci kattan düştü, hayata tutundu! Ecrin iyileşince hayalini gerçekleştirdi

Adana’da bir apartmanın 12’nci katından düşmesine rağmen hayatta kalan 14 yaşındaki Ecrin Deniz Karaca, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Hastanede kurduğu hayali unutmayan Ecrin, ihtiyaç sahibi çocuklarla pasta kesip oyuncak dağıttı.

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Foto - 12’nci kattan düştü, hayata tutundu! Ecrin iyileşince hayalini gerçekleştirdi

Adana’da 12’nci kattan düşerek ağır yaralanan Ecrin Deniz Karaca, aylar süren tedavinin ardından yeniden ayağa kalktı. 14 yaşındaki Ecrin, hastanedeyken iyileştiğinde yapmak istediği ilk şeyi de gerçekleştirdi; düştüğü yerde çocuklarla bir araya gelerek pasta kesti ve mutluluğunu paylaştı. Olay, 4 Haziran’da Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi’nde meydana geldi. 8’inci sınıf öğrencisi Ecrin Deniz Karaca, oturdukları sitenin bahçesinde oyun oynayan kardeşine bakmak için apartmanın 12’nci katındaki merdiven boşluğunda bulunan pencereye çıktı. Dengesini kaybeden Karaca, önce sundurmaya, ardından beton zemine düştü. İhbarla bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Karaca’nın bacağında kırık ve çatlaklar oluştu. Çeşitli ameliyatlar geçiren Karaca, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Karaca’nın düştüğü anlar da sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Foto - 12’nci kattan düştü, hayata tutundu! Ecrin iyileşince hayalini gerçekleştirdi

Hastanedeki tedavisi sırasında Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Karaca, “Önceliğim gecekondu mahallesinde yaşayan çocuklara pasta ikram etmek ve tarım işçilerinin çadırda kaldığı bölgelerde yaşayan çocuklara oyuncak dağıtmak. Ayrıca düştüğüm yerde büyük bir masa kurmak istiyorum. Bütün ihtiyaç sahipleri ve olayı gören kişilerle birlikte orada yemek yiyip, çocuklara oyuncak dağıtmak istiyorum” dedi. Olaydan yaklaşık 4 ay sonra sağlığına kavuşan Ecrin Deniz Karaca, hayalini gerçekleştirmek için pasta yaptırdı. Karaca, düştüğü yerde arkadaşları ve ihtiyaç sahibi çocuklarla birlikte pasta kesip mutluluğunu paylaştı. Ecrin, yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada, rüyasında gördüğü daha önce babasıyla birlikte yardım erzakı götürdüğü Melek Alibek'i (5) de etkinliğe getirildi. Ecrin, bir araya geldiği kıza sarılıp öptü. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Ecrin Deniz Karaca, “Hastanede rüyamda Melek’i görmüştüm. Üzerinde bu kıyafet varken, tam düştüğüm noktada bana sarıldığını görmüştüm. Onun da burada olmasından dolayı çok mutluyum” dedi. Hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Karaca, “Hastanede yattığım sırada iyileşmenin, burada arkadaşlarım ve ihtiyaç sahibi çocuklarla pasta kesmenin hayalini kuruyordum. Burada olduğum ve bu ana tanıklık ettiğim için çok mutluyum. Bundan sonra babamla birlikte ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmeye devam edeceğim. Hastalık sürecimi atlattım, şu an fizik tedavimin son aşamasındayım. Okulum açılacak, arkadaşlarımla bir araya geleceğim. Hepsini çok özledim. Bir araya gelmek için gün sayıyorum” dedi.

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Foto - 12’nci kattan düştü, hayata tutundu! Ecrin iyileşince hayalini gerçekleştirdi

El Ele İyilik Kanatları Derneği Başkanı ve Ecrin’in babası Hakan Harput Karaca ise “Bugünleri görebilmek, bizim için çok büyük bir mucize. Biz, Ecrin’e yoğun bakımdayken ‘Ne yapmak istiyorsun?’ diye sorduğumuzda, ‘Düştüğüm yerde çocuklarla birlikte masa kurup pasta kesmek istiyorum’ demişti. Bugünlerin olmasını hayal ediyorduk, sonunda gerçekleştirdik. Kızımın kurtulmasında sadakanın önemini bir kez daha anlamış olduk. Kızım mucizenin adı oldu, sadakanın ve iyiliğin karşılığını almış olduk. İyilik derneği açtığımızda tepki gösterenler olmuştu. ‘Eline ne geçiyor’ diye soranlar vardı. Elime geçen kızımın sağlığı oldu” diye konuştu.

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Foto - 12’nci kattan düştü, hayata tutundu! Ecrin iyileşince hayalini gerçekleştirdi

Ecrin’in annesi Ünzile Karaca da “Kızım sağlığına kavuştuğu için çok mutluyuz, bizi her anne baba gibi mutlu etti. Evladımızın sağlığı için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Benim kızım, 'Bir mucizeye tanıklık ettiniz mi' sorusuna verilecek en güzel cevap oldu. İyiliğin önemi sayesinde kızımın ayakta olduğunu düşünüyorum. Öksüz ve yetim insanlara her zaman destek sağlıyorduk, bugünden sonra da yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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