YENİ Parti'nin açılışında komedi tufanı! Kimi tuttuğunu şaşıran ilçe başkanı neye hizmet ettiğini ifşa etti!

Yanındakilerin panikle dürtüklemesi üzerine neye uğradığını şaşıran Sarıtaş, "Pardon YENİ Parti, bu dil sürçmesi çok oluyor" diyerek toplam toplama çakma zihniyetin içinin ne kadar boş olduğunu gözler önüne serdi.

Kendi adını bilmeyenler iktidar hayali kuruyor! Özgür Çelik de bol keseden salladı!

Kadıköy'deki komedi tiyatrosuna CHP'li Özgür Çelik ve milletvekilleri de şakşakçılık yapmaya geldi. Kendi partisinin adını telaffuz etmekten aciz zevatın yanında mikrofonu alan Özgür Çelik de İstanbul'da 500 bin üye yapacaklarını iddia ederek matrak hayallerle milletin aklıyla alay etmeye kalkıştı.

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